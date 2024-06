A naperőművek árnyoldala

Ezzel szemben azonban június 15-e és 16-a műszakilag és gazdaságilag teljesen abszurd helyzetet teremtett. Arról van szó, hogy ezen a két napon reggel 9h és délután 17h között az alacsonyabb rendszerterhelés és az exportlehetőségek korlátozottsága miatt a Paksi Atomerőmű beépített 2026,6 MW-os teljesítményét azért kellett összességében 425 MW-tal csökkenteni, mert a naperőművek többet termeltek, mint amennyit a villamosenergia-rendszer kezelni tudott volna.

A hazai villamosenergia-termelés összetétele és az export-import alakulása június 16-án. Fotó: MAVIR

Ez minden szempontból abszurd, hiszen az olcsón termelő, ellátásbiztonságot garantáló és klímabarát villamos energiát termelni képes atomerőművet ilyen esetekben azért kell visszaterhelni, hogy a nap- és szélerőművek által termelt áram többszörös áron kötelezően átvehető legyen!

Az ábrán az is jól látható, hogy a hazai szélerőművek szinte egész nap csak minimálisan tudtak termelni, a naperőművek pedig – mint mindig – az esti órákban ismételten „elmentek aludni”, ennek pedig az lett az eredménye, hogy –nem túl meglepő módon – szükség lett a Paks Atomerőmű teljes kapacitására, a gázerőművi termelés fokozására, és az esti órákban 1500-1700 MW-nyi importra is.

A kötelező átvéli rendszerben a jelenlegi átvételi átlagárak a nap- és szélerőművek esetében ráadásul 45-55 Ft/kWh között mozognak, miközben a Paksi Atomerőmű termelési egységköltsége hivatalos adatok szerint a tavalyi évben csak mintegy 13 Ft/kWh volt. Ez rendszerszinten már most is jelentős szabályozási feladatokat és költségeket generál. A naperőművi kapacitások folyamatos növekedése és a termelésnövekedés miatt a paksi visszaszabályozások gyakorisága és mértéke, valamint költségvonzata is jelentősen növekedhet. Arról nem is beszélve, hogy a Paksi Atomerőmű további üzemidő-hosszabbítása szempontjából sem előnyös az, ha az időjárásfüggő megújulók miatt kell az egyes blokkokat le- és felszabályozni.

Érdekesség- és tanulságképpen álljon itt néhány hiteles rendszeradat! Idén az eddigi importcsúcs március 25-én este fél nyolc körül (15 perces érték) mintegy 3500 MW-ra adódott, miközben a hazai ipari méretű naperőművek mintegy 3400 MW kapacitásából 0, azaz nulla megawatt állt rendelkezésre (a háztartási méretű naperőművek esetén is hasonló volt a helyzet), a szélerőművek 325 MW teljesítményéből mindössze 10 MW volt elérhető. Ez is azt mutatja, hogy nap- és szélerőművek önmagukban nem képesek ellátásbiztonságot garantálni, hiszen termelésük a napszaktól, az időjárástól és az adott évszaktól függően változik, miközben az emberek és az ipar megnövekedett igényét akkor is ki kell tudni elégíteni, amikor nem süt a nap és/vagy nem fúj eléggé a szél. De már az is nagyon elgondolkodtató adat, hogy idén januártól május végéig 2625 olyan negyedórás időszak volt hazánkban, amikor az import értéke meghaladta a majdani Paks II. Atomerőmű beépített 2400 MW kapacitását…

Mindezek miatt mihamarabb meg kellene találni annak a módját, hogy jogi és műszaki megoldások révén az ilyen típusú visszaterhelésekre ne kerüljön sor sem a Paksi Atomerőmű, sem pedig a majdani Paks II. Atomerőmű esetében!

- írta Hárfás Zsolt, atomenergetikai szakértő, az atombiztos.blogstar.hu oldal szerzője és szerkesztője.