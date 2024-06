Feloszlik az a lánytrió, akik meghatározó tagjai voltak egy baloldali influenszer-tüntetésnek

Nézzék meg az Origo videóját!





Az esemény után több kormánykritikus személy is azt várta volna el az influenszerektől, hogy váltsák le az ellenzéket és alapítsanak valamiféle mozgalmat a kormányváltás érdekében is. Azonban hiába volt többük is meghívva az amerikai nagykövet által egy vacsorára, a tüntetést nem követte több megmozdulás vagy demonstráció, így a "Nemakarokbeleszólni" influenszer trió is a feledés homályába merült.