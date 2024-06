Kiváló és érdemes művészeket díjaztak a Nemzeti Színházban

A 2023/24-es évadban a Nemzeti Színház 8 bemutatót tartott, a teátrumban 115 produkció és 408 előadás volt látható. A színház beszámolója szerint vidéki helyszínekre összesen 15 előadás jutott el, a külföldi vendégjátékok száma 9 volt. Hatalmas sikerrel zajlott a 11. MITEM – Madách Nemzetközi Színházi Találkozó 23 produkcióval, valamint a Jelen/Lét Fesztivál 24 produkcióval. Vidnyánszky Attila hangsúlyozta azt is, hogy a színház látogatóinak száma meghaladta a 120 ezret, ami 98%-os látogatottságot jelent.

„Színházilag talpra álltunk , de a lelki engesztelődéshez idő kell”- mondta a vezérigazgató.

A Nemzeti Színház repertoárjából 62 előadást láthattak a nézők Magyarország különböző városaiban és falvaiban Balatonboglártól Zsámbékig. Óriási érdeklődés övezte a Háztűznéző marosvásárhelyi, valamint a Fedák Sári című előadás székelyudvarhelyi, csíkszeredai, marosvásárhelyi és kolozsvári turnéját. A Magyar-Török Kulturális Évad keretében Antalyába utazott a társulat a Körhinta című produkcióval, amelyet álló tapssal fogadott a török közönség.

Bodrogi Gyula a 90. születésnapi gáláján.

Fotó: Nemzeti Színház/Eöri Szabó Zsolt

A 2023/24-es évadban a Nemzeti Színházban vendégeskedett a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, a Székesfehérvári Vörösmarty Színház, a Szombathelyi Weöres Sándor Színház, a Kaposvári Csiky Gergely Színház, a Győri Nemzeti Színház, a Déryné Program, a Cervinus Teátrum, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, a Kolozsvári Állami Magyar Színház, valamint a Kazán István Kamaraszínház, a Cervantes Intézet, a Dél-Pesti Tankerület. A teátrum adott helyet a HOBO nagykoncertnek, Fabók Mancsi előadásának, a Tündérkerti Gálaestnek és az Ádámok és Évák Ünnepének. A Nemzetiben zajlott a Nemzeti VERSeny, a Versünnep Fesztivál, a Pajtaszínházi Szemle, a 371 csillag gála, valamint a kaposvári és budapesti színművészeti egyetemek hallgatóinak vizsgaelőadásai. Április 15-én, nagyszabású gálaesttel ünnepelték meg Bodrogi Gyula 90. születésnapját.

A gyermekek és a fiatalok olyan programokon vehettek részt, mint a Kölyöknapok a legkisebbeknek, színház-pedagógiai foglalkozások, pályaorientációs épületismertetés, az Ádámok és Évák Ünnepe a Magyar Kultúra Napján, illetve Nemzetiszínháztörténeti Vetélkedőn mérhették össze tudásukat a Bánk bán című előadás kapcsán. 9 alkalommal jelent meg idén is a Nemzeti Magazin, amely nemcsak a Nemzeti Színházban hozzáférhető, hanem Budapest kulturális helyszínein, illetve az idén nyáron a Balatonon is. A Színházi Olimpiáról elkészült egy reprezentatív album Kornya István szerkesztésében, és hamarosan elkészül a Nemzeti Színház legújabb évadkönyve is.