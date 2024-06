Kiderült, mikor és hol nyílik a szuper olcsó üzletlánc első boltja Magyarországon

Valóban megjelent Magyarországon és szervezi az első boltja, illetve boltjai megnyitását az orosz kiskereskedelmi lánc, a Mere – értesült piaci forrásokból a Világgazdaság. Ezzel eldőlt, hogy az orosz bolt érkezése – bár sokáig annak tűnt – nem áprilisi tréfa, hanem valódi szándék. Ugyanakkor, hogy sikerül-e a Mere boltnyitása, azt bizonytalanság övezi és jelenleg



nem lehet biztosra venni.

Április 1-jén járta be a hazai sajtót a hír, hogy az orosz diszkont belép a magyar piacra. A híradásokban a konkrét beruházási terveket is megosztották.

Az elkövetkező évben húsz üzletet nyitnak Budapesten és az agglomerációban,

három éven belül pedig már 200 bolttal fognak rendelkezni 700 millió eurós (durván 280 milliárd forint) forgalom mellett. Ezek a számok finoman szólva is hihetetlennek tűntek. Összehasonlításul: a Lidlnek van körülbelül ennyi üzlete – de nekik ehhez nagyjából 15 évre volt szükségük –, a 700 milliós árbevétel pedig a 2022-es adatok alapján a nyolcadik legnagyobb pozíciót jelentené az itthon működő kiskereskedelmi hálóztok között. További kétségekre adott okot, hogy a Mere érkezéséről előzetesen senki nem tudott, sem a kormányzat, sem pedig a versenytársak. A Világgazdasághoz azonban most olyan információk jutottak el hiteles forrásból, amelyek egyértelműen tisztázzák, hogy a Mere komolyan gondolja a magyarországi terjeszkedését, olyannyira, hogy már a konkrét boltok helyszínéről is előrehaladott tárgyalásokat folytat. Azonban ezek megnyitásáig még rögös út vezet.

Hány orosz boltot nyit a Mere Magyarországon?

Először is tisztázni kell, hogy mind az éven belüli 20 bolt, mind a három éven belüli 200 boltos hálózat létrehozása masszív túlzás. Egyelőre csak arról lehet beszélni, hogy az orosz lánc három körben öt-öt,

tehát összesen 15 üzletet alakítana ki Magyarországon.

Ennek megvalósítását ráadásul ahhoz köti a Mere, hogy a majd már átadott boltokat, hogyan fogadják a haza vásárlók. Éppen ezért időbeli korlát nincs is megszabva, csak az, hogy az első etapban Budapesten és az agglomerációjában kezdenék meg a működésüket, majd a vidéki nagyvárosok következnének, végül pedig a kisebb településeken is megjelennének. A Mere magyarországi stratégiáját közelről ismerő, éppen ezért neve elhallgatását kérő forrásunk arra is felhívta a figyelmet, hogy az oroszok távlati, 5-10 éves célkitűzése, hogy legfeljebb száz Mere boltból álló hálózatot hozzanak létre. Úgy tudjuk, hogy a Mere már a Covid előtt eldöntötte, hogy belép a magyar piacra. Ezt a járvány keresztülhúzta, de aztán 2023 második félévében újra napirendre került az ügy. Mostanra legalább húsz főt foglalkoztatnak, akik részben a boltok nyitásáért és a szükséges adminisztráció elvégzéséért, részben pedig az áruk beszerzéséért felelnek. Utóbbi terén állnak jobban. Irodájuk is van, de a Mere hazai csapata meglehetősen fapados körülmények között dolgozik.