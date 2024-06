Jönnek az olcsóbb repülőjegyek, csere helyett javítják a hibás termékeket

Brüsszel tisztességtelenül járt el a magyar és az uniós gazdákkal szemben, amikor egyre szigorúbb szabályokkal növelte a termelők költségeit, és közben versenyre kényszerítette őket olyan, a közösségen kívüli termelőkkel, akikkel szemben semmilyen elvárást nem támasztott – mondta az agrárgazdasági kamara lapjának, a NAKlapnak adott interjúban Orbán Viktor miniszterelnök. Véleménye szerint változásra van szükség a brüsszeli politikában, mert túl azon, hogy az ukrán gabona tönkreteszi az európai gazdákat, a háború és a szankciók miatt Európa gazdasága hanyatlik, a zöldátállás egy katasztrófa, özönlenek a migránsok a határokon át.

Szerinte az Európai Bizottságnak az európai gazdák érdekeit kellene képviselnie Ukrajnával szemben, és nem az ukrán gazdák érdekeit az európai gazdákkal szemben. Azt is kijelentette, bármennyire szeretnék is Brüsszelben, a felvetés, miszerint Ukrajna csatlakozhat az Európai unióhoz, nem reális. Ennek szerinte több oka is van, de a mezőgazdaság szempontjából a legfontosabb, hogy az uniós agrártámogatások nagy részét Ukrajna egymaga felemésztené. Ha Ukrajna a jelenlegi szabályok mellett csatlakozna, akkor az európai uniós agrártámogatásokból 96,5 milliárd eurót vinne el egymaga. Ez az összeg a jelenlegi teljes hétéves keret negyede. Ezt az összeget valahonnan elő kellene teremteni, vagy jelentősen csökkenteni a többi tagállamnak járó forrásokat.

Repülőjegyárak: jön a nyár, irány a lejtő

Stagnálás után az árak csökkenése várható a légi közlekedésben. Mára ott tartunk, hogy a repülőjegyárak Európában és Ázsiában stagnálnak, vagy már csökkenésnek is indultak. Azaz a helyzet fogyasztói oldalról javul, a rendelkezésre álló kapacitások és az utasigények lassan, de folyamatosan közelítenek egymáshoz. Az utóbbi évek kiemelkedően magas inflációja utasoldalról is érezteti a hatását, az emberek most már kétszer is megfontolják, hogy két hétre menjenek nyaralni, vagy elég lesz arra egy hét is, és megteszi egy közelebbi célpont is.

Az utazás még mindig kiemelt helyen szerepel a családi költségvetésekben, erre a szándékra pedig lehet építeni, főként Európában és az Egyesült Államokban. Általános trend, hogy az emberek árérzékenysége szintet lépett,