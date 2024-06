Ontario tartomány miniszterelnöke is részt vett a kanadai magyarok egyik legnagyobb kulturális eseményén

Sztáray Péter azt mondta, bízik abban, hogy az idén negyedik alkalommal megtartott magyar kulturális esemény a jövőben is folytatódik, és a kanadai magyar közösség védjegyeként sok olyan kanadai látogatja majd, akinek nincsenek magyar gyökerei, de megérti a magyar emberek barátságát.

Az államtitkár a megnyitó után adott nyilatkozatában elismerését hangoztatta a Hungarofest szervezői és a lebonyolításban részt vevő önkéntesek felé.

Látható, hogy a kanadaiak is fontosnak tartják a magyar közösséget, amelynek tagjai közül nagyon sokan jutottak magas pozícióba, játszottak fontos szerepet a gazdaságban és a politikában

- mondta, hozzátéve, reméli, hogy a Kanadában élő magyarok közül lesznek olyanok, akik elmozdulnak Magyarország felé, és hazaköltöznek. Ontarióban tett látogatásának tapasztalatai alapján Sztáray Péter beszámolt arról, hogy a tartomány konzervatív kormánya komolyan érdeklődik Magyarország iránt, elismerve azt.

A hasonló értékek és elvek révén a kanadai politikusok pozitívan viszonyulnak Magyarországhoz

- fűzte hozzá.

Az államtitkár a közelgő nemzeti összetartozás napja alkalmából is találkozik a kanadai magyarság képviselőivel, közös megemlékezésen vesz részt a helyi Magyar Házban, valamint istentiszteletet tartanak. Sztáray Péter fontosnak nevezte, hogy a magyar kormány képviselői jelen legyenek ezeken a megemlékezéseken, mert - szavai szerint - láthatóan a helyi magyarság is őrzi a magyar történelem fájó emlékeit, valamint a boldog pillanatokat is.

Doug Ford, Ontario tartomány miniszterelnöke az egész napos kulturális esemény megnyitóján tolmácsolta magyar származású pénzügyminisztere, Peter Bethlenfalvy üdvözletét, aki hivatalos útja miatt nem volt jelen, és aki Ontario eddigi legmagasabb rangot elért magyar tisztségviselője.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Sztáray Péter biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkár (b) és Doug Ford, Ontario tartomány miniszterelnöke kezet fog, mellettük Salazar Mária, Magyarország kanadai nagykövete (k) a Hungarofest, kanadai magyarság egyik legnagyobb fesztiválja megnyitóján Torontóban 2024. június 1-jén.

Fotó: MTI/KKM

A tartományi miniszterelnök kiemelte, hogy a XX. században a magyarok több hullámban érkeztek Ontarióba, amelynek építésében részt vettek. Megállapította, hogy a kanadai magyarok jelentős hatást gyakorolnak a tartományra, gazdagítva kultúráját, és nagyban hozzájárulva a művészethez, sporthoz, tudományhoz, gazdasághoz, politikához.

Doug Ford emlékeztetett arra is: pénteken a megállapodás aláírása után bejelentették, hogy a magyarországi turisták és letelepedők magyar autóvezetői engedélyét Ontario tartomány elismeri, illetve azt helyi jogosítványra cserélhetik.

Az idei Hungarofest egész napos kulturális program volt, amelynek fellépői a magyar kultúra széles palettáját mutatták meg a népzenétől, néptánctól a modern zenékig. Az esemény alapítója Balla Sándor kanadai magyar üzletember, a Kanadai Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke. Sztáray Péter pénteken Kanada fővárosában, Ottawában az ország kormányának tagjaival is tárgyalt, a többi között a kanadai külügyminiszter tervezett budapesti látogatásának előkészítéséről és a közelgő washingtoni NATO-csúcsról.