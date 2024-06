Orbán Balázs: Európának nincs megoldása a háborúra

Hazánk ellenezte Ursula von der Leyen újraválasztását

A június 27–28-án tartandó európai csúcstalálkozón a politikai igazgató nyilatkozata szerint Magyarország ellenezni fogja Ursula von der Leyen újbóli megválasztását a Bizottság élére, akinek „nagyon rossz a teljesítménye”, ugyanis „a szankciók kudarcot vallottak, a versenyképesség csökkent, a zöld átmenet megakadt, a migrációs kérdéseket pedig nem sikerült megoldani”.

Kérdéses, melyik pártcsaládhoz csatlakozik a Fidesz

A Le Monde ír arról is, hogy jelenleg a Fidesz tárgyalásokat folytat, hogy melyik képviselőcsoporthoz tartozzon, miután mind Giorgia Melonitól, mind Marine Le Pentől elutasító választ kapott arra vonatkozóan, hogy hozzanak létre egy közös, nagy jobboldali csoportot. Az egyik jobboldali csoport [megj.: az Európai Konzervatívok és Reformisták] azért is elérhetetlen, mert annak tagja a szélsőjobboldali, magyarellenes román AUR párt. Emellett, miközben a V4 már széttöredezett és Magyarország politikai ellentétben áll jelenleg a cseh és lengyel kormányokkal, Orbán Balázs úgy látja, hogy megerősödhet egy osztrák-szlovák-magyar együttműködés. A francia jobboldal tekintetében pedig úgy nyilatkozott, hogy a kapcsolataik még sosem voltak ilyen jók, mint most.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK