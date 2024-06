Orbán Balázs: Ma van az egyetlen esélyünk arra, hogy a békét válasszuk a háború helyett

A háborús helyzet fokozódik, meg kell védeni a békepárti álláspontot

Nagyon aggódunk, nagyon súlyos a helyzet, mert a háborús készülődés elég egyértelmű. Jelenleg a NATO-ban egy Ukrajna-misszió tervezése is zajlik, amely megvalósulása esetén fegyverszállítások, kiképzések és egyes katonai műveletek koordinációját jelentené.

Ez elég komoly dolog, az első közvetlen beismerése annak, hogy itt nem Ukrajna és Oroszország háborújáról van szó, hanem a NATO proxyháborújáról, amely egyre közelebb hozza annak veszélyét, hogy direkt konfrontációra is sor kerüljön NATO-tagországok és Oroszország között. Orbán Balázs szerint

az nem elfogadható álláspont, hogy nem kell aggódni, mert a háború kontroll alatt tartható. Emlékezzünk rá, hogy az első és a második világháború is hasonlóképpen indult, azután borzalmas véget ért. Magyarország álláspontja egyértelmű, de a következő hónapok kritikusak lesznek, és a korábbiakhoz képest még nagyobb támogatásra lesz szüksége a magyar kormánynak, hogy meg tudja védeni ezt az álláspontot.

A nyugati vezetők a háborúba küldenék a fiatalokat. Fotó: AFP/Zacharie Scheurer/NurPhoto

Az európai emberek békét akarnak

Manfred Weber néppárti frakcióvezető európai atomfegyverről beszél, és kötelező sorkatonaságot vezetne be az egész EU-ban. A francia elnök közben egyre többször beszél háborús terveiről. Orbán Balázs ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ha megnézzük a Századvég nemrégiben publikált Európa Projekt-kutatását, akkor nyilvánvaló, hogy

az európai emberek alapvetően nem akarnak fegyveres konfliktust, nem gondolják, hogy ez az ő háborújuk lenne. A háborúpárti elit ezért háborús propagandával mossa az agyukat. Ez az egyetlen módja annak, hogy elhitessék a saját állampolgáraikkal, hogy a fegyveres konfliktus az egyetlen út, és hogy még több pénzt, eszközt, majd katonát tudjanak küldeni Ukrajnába.

Tehát nagyon súlyos a helyzet, és bár most mindenki nyugodtnak mutatja magát, süt a nap Budapesten meg a többi európai fővárosban is – de így volt ez 1916-ban is, azután láttuk, mi lett a vége.