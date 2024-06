A neves európai lap is Orbán Viktor dolgozatával foglalkozik

„Európa válságban van. Eltűnőben az életünk kereteit meghatározó keresztény civilizáció. Lejtmenetben az Európai Unió is. A kontinens globális gazdasági súlya az elmúlt három évtizedben jelentősen és folyamatosan csökkent.

Az európai rend a szemünk láttára elpárolog – állandósult terrorveszély, foszladozó közbiztonság.

Visszaszorult az európai érdekérvényesítési képesség a nemzetközi politikában is – bezárkózás és blokkosodás, a szomszédban háború. Mindez nehéz helyzetbe hozta az európai nemzeteket, ráadásképp az emberek mindennapi életkörülményei is megnehezültek. Amit az európai emberek érzékelnek: béke, rend és fejlődés helyett háború, migráció és stagnálás” – kezdte Orbán Viktor az írását, amelyet a The European Conservative is szemlézett.

A magyar miniszterelnök észszerű érvelése ezúttal sem maradt reakció nélkül.

Fotó: AFP

A magyar miniszterelnök szerint az európai emberek jól reagálták a válságra amikor a szuverenista erőkre voksoltak: a baloldali progresszió és háborúpártiság helyett az emberek elsöprő többséggel a változást ígérő pártokra szavaztak.

Az Európai Unió 27 országából 20-ban olyan szuverenista vagy jobboldali párt nyert, amely kimondottan a változás ígéretével kampányolt.”

Orbán Viktor rámutatott, hogy a választók akaratát eltorlaszoló paktum ellenére folytatják az európai jobboldali pártok együttműködésének kiépítését. Úgy véli, a jobboldali pártoknak erős európai parlamenti frakciókat kell létrehozniuk, majd ki kell építeniük az e képviselőcsoportok közötti együttműködést.

A migráció kérdéséről

Brüsszelben viszont ahelyett, hogy átvennék a migrációt megállító országok – például Magyarország – sikeres gyakorlatát,

ezeket az országokat büntetik és a migránsok beengedésére akarják őket kényszeríteni”

– jelentette ki Orbán Viktor.

Majd a népességről is írt a budapesti kabinet első embere. „2040-ig Afrikában 750 millió fővel nő a népesség. Magyarország mindenkit arra figyelmeztet, hogy ma még megállítja az afrikai migránsokat a kerítés, de ilyen rohamosan növekvő számok mellett csak a már középtávon helyben maradást eredményező gazdasági fejlesztésektől remélhetünk megoldást. Európának nagy fejlesztési programot kellene indítania Afrikában, de ilyen terv Brüsszelben még a látóhatáron sincs.”