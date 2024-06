Orbán Viktor: Nem lehet minket megfojtani, mert felépítettünk egy független Magyarországot

A miniszterelnök közölte, Közép-Európa azt gondolja, amit mi csak a vezetők nem azt mondják. Egy szlovák, egy magyar, egy román, egy szerb nagyjából egy sávon belül vannak, míg a Kárpátoktól északra más a helyzet. A vezetők nincsenek abban a helyzetben, hogy azt képviseljék, amit az emberek. A nagyok kiépítik azt a képességüket, hogy képesek legyenek az akaratukat más országok területén érvényesíteni – mondta a Orbán Viktor. Hiába vagyunk szövetségesek az amerikaiakkal és az EU-val, mégis folyamatos a befolyásolási kísérletek.

Mindezek ellenére folyamatosan kiépítettük az ellenállási pontokat az ilyen befolyásolási kísérletekkel szemben –

tette hozzá. Mi védekezünk a Soros-féle nyílt társadalommal szemben, sőt korábban a magyar baloldal is védekezett Soros ellen. Akkor még nem vették meg őket kilóra – mondta Orbán Viktor. A polgári-keresztény oldal képes megvédeni az ország szuverenitását.

A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarország nem egyszerűen az intézményeiben, hanem a közvéleményében is erős ország. Ha megkérdezzük az embereket, hogy fizessünk napi hatmilliót, vagy engedjük be a migránsokat, akkor egyértelmű lesz a válasz. A kormányfő arról is beszélt, hogy Brüsszel mindent elkövetett annak érdekében, hogy letérdeljünk előttük, mert nem fizették ki a nekünk járó pénzeket. Mindezek ellenére nagy menyiségben tudunk pénzt, és beruházásokat elérni, a hazai gazdasági növekedés magasabb lesz mint az uniós átlag – mondta.

Nem lehetett minket megfojtani, mert felépítettük a független-szuverén Magyarországot. Ezt építettük, amikor nem baloldali kormányok voltak.

Ennek a rendszernek a szíve, hogy a választók mindig akkora bizalmat adnak, hogy ne kelljen koalíciókat létrehozni – ismertette a miniszterelnök. Azért tudjuk megvédeni az országot, mert a választók azt akarják, hogy legyünk szuverén és független ország.