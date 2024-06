Orbán Viktor mai geszti beszéde: Egy újabb birodalmi érdek háborúba akar sodorni minket

Akármilyen borúsak is ma a Közép-Európa feletti felhők, a szélén ki-kikandikál a reményt adó fénysugár a kormányfő szerint. Mára eljutottunk oda, hogy a Kárpát-medence népei végül szabadok és szuverének akarnak lenni. – 110 évvel ezelőtt a Kárpát-medence népei a magyarok ellen harcoltak a szuverenitásukért. Éltették a háborút a csehek, a románok, a szerbek és a szlovákok.

Ma az itteni népek világosan tudtára adják a nagyhatalmaknak: nem akarunk háborút

– fogalmazott. Kijelentette: a Kárpát-medencei népek akarata egyértelmű, nem akarnak feláldozható vazallusok lenni a nagyhatalmak sakktábláján. – Mindezt mi, magyarok, a Kárpát-medence legnépesebb nemzete, mondjuk ki a leghangsúlyosabban – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Most összeurópai választáson tehetjük meg azt, amire 110 éve nem volt lehetőségünk

Orbán Viktor arról is beszélt, a nemzeti összetartozás program is. Nemcsak összetartozás, hanem összekapcsolódás is kell. Nem elég az összekötő közös múltra emlékezni, hanem a közös jövőt álmodni és tervezni kell – tette hozzá. A kormányfő rámutatotta arra, hogy nekünk magyaroknak szellemi teljesítményre, minőségi kultúrára, olimpiai aranyak, és elsőrendű politika kell.

Aki azt ajánlja, merjünk kicsik lenni, az bűnt követ el.

Mi vagyunk azok a Kárpát-medencében, akik mindenhol otthon vannak. Örülni kell a szomszédaink sikereinknek is - tette hozzá. Közép-Európát ma ismét egy birodalmi érdek háborúba akarja sodorni - mondta. A háború sohasem elkerülhetetlen, mert az mindig emberi döntések következménye - tette hozzá. Ma arra kell vállalkoznunk, hogy Magyarország ne kerüljön bele egy újabb háborúba, amit Tiszának nem sikerült.

Most jobbak az esélyeink, mert szuverének vagyunk. Mi választunk kormányt, mi magyarok döntünk a saját sorsunkról -

ismertette Orbán Viktor. A kormányfő közölte, most összeurópai választáson tehetjük meg azt, amire 110 éve nem volt lehetőségünk: demokratikus keretek között mondhatunk nemet a háborúra.