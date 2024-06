Orbán Viktor: A vasárnapi EP-választáson kapunk egy esélyt a háború megállítására

Magyarország azért tud ellenállni a háborús nyomásnak, mert felépítettünk egy védelmi rendszert a brüsszeli és washingtoni erőkifejtéssel szemben – fejtette ki Orbán Viktor. A kormányfő emlékeztetett, hogy a migrációs válság idején építették fel a rendszert, amit a magyar baloldal folyamatosan támad, mivel rá akarták kényszeríteni hazánkat, hogy migránsokat fogadjon be. A behatolási kísérletekkel szemben a legnagyobb erő a stabil kormányzati erő – mondta.

A magyar kormány a végsőkig kitart a békepárti álláspont mellett

A mostani EP-választáson meg lehet erősíteni azokat a védelmi vonalakat, amiket korábban kiépítettünk - mondta Orbán Viktor. A kormányfő szerint Brüsszel esetében nem vezetett eredményre a pénzügyi zsarolás. A NATO egy nehezebb ügy, de mindenképpen ki kell maradnunk a NATO ukrajnai missziójából - mondta a kormányfő. Mindezt még le kell tárgyalni a mostani és a később főtitkárral, és Magyarországnak joga van ahhoz, hogy az eredeti szerződéshez ragaszkodjunk, miszerint ez egy védelmi szövetség - tette hozzá. Orbán Viktor elmondta, a kormány tagjai esküt tesznek a magyar alkotmányra, és ki kell tartani a végsőkig, ezért a magyar kormány a választási eredménytől függetlenül ki fog tartani a béke mellett, ameddig tudunk.

Ha megerősítenek minket, akkor hosszabb ideig tudunk kitartani, ha nem erősítenek meg minket, akkor meglátjuk, meddig tudunk kitartani.

Most nem az a kérdés, hogy meddig tart ki a magyar miniszterelnök, hanem hogy mit mondanak az emberek - mondta Orbán Viktor. Mindez jó hír a kimaradni akaróknak. A kormányfő szerint már így is rengeteget vesztettek a háború miatt. A mostani árak nem békebeli árak a boltokban - tette hozzá. A gazdaság nem úgy működik, ahogy kell.

Itt van az a probléma, hogy folyamatosan be kell fizetni az Unió kasszájába olyan összegeket, amiket ki kell fizetni Ukrajnának.

Mindezek mellett itt van a NATO követelése, ők is 40 milliárd eurós befizetést szeretnének. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a háború folyamatosan felzabálja a pénzt.

Egy hosszan elhúzódó háború egyetlen országnak sem tesz jót, még a győzteseknek sem.

A repülőtér visszavásárlásáról azt mondta, hogy abból csak egy van, és azzal, hogy magyar tulajdonban van, az emberek vagyona is növekedett. Orbán Viktor rámutatott arra is, hogy egy francia céget vettek bele az irányításba. A franciák a világ legjobbjai közé tartoznak, és később katari cég is beszállhat.