Dömötör Csaba: Az eddigieknél is több munkára van szükség

Szeretném megköszönni minden állampolgárnak a részvételt, a magyar demokrácia nem csupán jól van, hanem jól is működik - mondta Dömötör Csaba Ungár Péter (LMP) napirend előtti felszólalására. A Fidesz-KDNP mostani európai parlamenti eredménye az eddigi legjobb 2004 óta, mert még soha nem kapott ennyi voksot a párt, mint most – tette hozzá a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.

A főváros közös büszkeségpontunk, de az elmúlt években rosszabb lett a fővárosi élet miközben a kormány több forrást juttatott Budapestnek mint más településnek

- hangsúlyozta. Szólt arról is, hogy a rekordadóbevételek ellenére nagy bajban van a fővárosi költségvetés. Dömötör rámutatott arra is, hogy a Fidesz kapta a legtöbb szavazatot Budapesten, és az új városvezetést a kormány támogatni fogja. Az eddigieknél is több munkára van szükség a kormánypártok soraiban - zárta Dömötör Csaba.