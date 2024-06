Elképesztő összegeket csalnak ki az internetes csalók

Szinte minden nap hallani lehet arról, hogy internetes csalók áldozatául esnek a gyanútlan vásárlókat. Előfordult olyan eset is, mikor több tízmillió forintot loptak el és volt olyan is, akit többször is átvertek. Egy férfi egy év alatt több száz embert tévesztett meg hamis internetes hirdetésekkel, míg egy társa abban segített neki, hogy megadta a számlaszámát, és fogadta a csalásból származó összeget.

Egy 23 éves férfi 2020 áprilisától olyan termékeket kínált eladásra egy online oldalon, melyekkel valójában nem rendelkezett. A férfi álprofilokat hozott létre, és pár ezer forintos játékkontrollereket és egyéb termékeket hirdetett meg, melyekért előre utalással lehetett fizetni. Miután termékek árát a gyanútlan vásárlók elutalták a férfi bankszámlájára, elérhetetlenné vált. A férfi, mikor rájött, hogy így rengeteg embert tud átverni, egyre magasabb, de még mindig kedvező árakon hirdette meg a fiktív termékeket. A csaló napi több tízezer forintot csalt ki áldozataitól. Egy hónapig 24 éves ismerőse is segített neki, aki beleegyezett abba, hogy az ő számlaszámát adják meg a vevőknek. A kép illuszráció!

Fotó: Shutterstock A csaló összesen 290 embert tévesztett meg, amivel közel 3 millió forintot keresett. Egy marcali nő is több száz embert károsított meg, azonban ő több tízmillió forinttal lett gazdagabb. A 30 éves nő 2021 decembere és 2023 januárja között, szintén álnéven kezdett el hirdetni nem létező dolgokat az interneten. Játékkonzolokat, kerti játszótereket és fürdődézsát árult. A vásárlókkal üzenetekben, és eltorzított hangon telefon is tartotta a kapcsolatot. Ezután arra kérte őket, hogy a kialkudott árat vagy annak részét utalják el neki. A nőnek több bankszámlája volt különböző bankoknál. Ezekre a számlákra mikor megérkezett az utalás, elérhetetlenné vált. A nő 488 embertől összesen 15 millió forintot csalt ki. Korábban Tolna megyében, több mint 40 olyan üggyel kapcsolatban nyomozott a rendőrség. Volt 20 és 39 millió forinttal megkárosított ember, de nem ritkák a pár milliós esetek sem. Fotó: Police.hu Az is megtörtént, hogy egy olyan embert vertek át, aki már korábban „romantikus csalás" áldozatává vált és azt ígérték neki, hogy visszaszerzik a pénzét, amivel újabb kétmillió forintot csaltak ki tőle. Sok esetben banki alkalmazottnak adják ki magukat a csalók és válogatott módon próbálják meggyőzni az áldozataikat, hogy ők tényleg azok, akiknek mondják magukat. A legújabb ilyen módszer, hogy a A Magyar Posta nevében támadnak csalók.

A rendőrség honlapján olvasható, hogy egy 52 éves nőt vertek át, aki éppen várt egy csomagot. Időközben kapott egy SMS-t, ami egy linket is tartalmazott. A nő megnyitotta azt és elvégezte a kért 525 forint „elmaradt vám” befizetését. Ennek során megadta bankkártyájának adatait, beleértve a kártya hátoldalán található 3 jegyű biztonsági azonosítót (CVC-kódot) is. Miután az elkövetők hozzájutott a nő bankkártya adataihoz, azonnal végrehajtottak egy 300 eurós (120 ezer forint) tranzakciót. A rendőrség arra kéri az embereket, hogy a csomagkézbesítési problémák esetén mindig a szolgáltatók rendeléskor megadott hivatalos elérhetőségeit használják! Fotó: Shutterstock/Copyright (c) 2022 Marc Bruxelle/Shutterstock. No use without permission./Marc Bruxelle A rendőrség arról is tájékoztatást adott, hogy Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban KiberPajzs oldalán, további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat találhatunk. Azonban nem ez az első eset, hogy a Magyar Posta csomagival visszaélnek. Tavaly is arra figyelmezették ügyfeleiket, hogy a bankkártyáik adatai és a bankszámlájukon lévő pénz is veszélybe kerülhet, ha rákattintanak azokra a káros e-mail hivatkozásokra, amelyeket csalók küldenek a Magyar Posta nevében, vagy óvatlanul adatokat adnak meg a bűnözőknek.

