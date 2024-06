Megújult az Országos Széchényi Könyvtár Jeles napok elnevezésű online tartalomszolgáltatása

A Jeles napokat bemutató szerdai budapesti sajtóeseményen Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke elmondta: a megújult tartalomszolgáltatás segít visszaadni azt a típusú tudást és bölcsességet, melyet a régi kalendáriumok tartalmaztak. "A Jeles napok a mi virtuális kalendáriumunk" - fogalmazott.

A Jeles napok majdnem két évtizede ad ábrázatot az időnek, mára 1028 évforduló, 691 ünnep, 300 egyházi ünnep, 45 jeles nap, 1124 kiemelt magyar nap, 278 világ- és nemzetközi nap leírása olvasható benne

- mondta Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója. Kiemelte: a munka eredményeként az ünnepoldalakon jelenleg csaknem hétezer szép- és szakirodalmi idézet olvasható. A Jeles napok olyan időpontokat tár elénk, melyek tematizálják kulturális örökségünket, ezért rendszerbe foglalásuk illeszkedik Széchényi Ferenc örökségéhez - fogalmazott a főigazgató. Az OSZK által kiadott írásos összegzés szerint a nemzeti könyvtár égisze alatt 2007 januárja óta működő online tartalomszolgáltatás informatikai és arculati szempontból is megújult.

A digitális összeállítás célja továbbra is a magyar szellemi örökséghez kapcsolódó évfordulók megőrzése és közzététele. A megújult Jeles napok (jelesnapok.oszk.hu) szolgáltatás több mint kalendárium: nemzeti ünnepek, világi és egyházi, valamint egyházi eredetű ünnepek, történelmi, irodalmi évfordulók, világnapok és egyéb kiemelt magyar vagy nemzetközi napok témakörében kínál mindenki számára elérhető, hiánypótló, több műveltségterületen is jól használható összeállításokat. A nemzeti könyvtár tartalomszolgáltatásainak ernyőfelülete megközelítőleg 1800 ünnepoldalt tartalmaz. Az újragondolt tartalomszolgáltatás több ünnepoldallal gazdagodott: bekerültek az elmúlt csaknem húsz esztendőben megszületett, új magyar ünnepek, kiemelt napok, valamint több, azóta létrejött új világnap és nemzetközi nap is - ezekhez a nemzeti könyvtár szakemberei rövid, pontos leírást társítottak. A virtuális gyűjtemény a tartalmi bővítés révén az OSZK több száz dokumentumával gazdagodott. Bemutat különböző irodalmi és szakirodalmi szövegeket, képeket és hanganyagokat, a nemzeti könyvtárban őrzött unikális dokumentumokat, továbbá felhasználja a Magyar Elektronikus Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum által működtetett Digitális Irodalmi Akadémia anyagait is.

A munka eredményeként az ünnepoldalakon jelenleg csaknem 7000 szép- és szakirodalmi idézet olvasható és ez a tartalom a szerkesztők szándéka szerint a továbbiakban is folyamatosan bővül.

A virtuális antológia gerincét az úgynevezett ünneplista képezi, mely jelenleg csaknem 1800 ünnepet, évfordulót számlál. Önálló ünnepoldala van a tizenkét hónapnak, a zodiákusjegyeknek és a teljes évnek is. A szöveges összeállításokat az OSZK gyűjteményének dokumentumai - kéziratok, kódexrészletek, régi fényképek, képes levelezőlapok, plakátok, címlapok és térképrészletek - kísérik. A Jeles napok az iskolai munkát - tanórák színesítését, óravázlatok készítését, tananyagrészletek kibontását, ünnepségek, vetélkedők, szabadidős programok szervezését - is segíti. A folyamatosan gazdagodó, hiánypótló gyűjtemény a felhasználók más csoportjai számára is hasznos művelődéstörténeti ismereteket közvetít - áll az OSZK összegzésében.