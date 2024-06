"A nagyapám és az édesapám beszélt a világháborúkról, én nem szeretnék az unokáimnak beszélni a harmadik világháborúról - ezért vagyok itt" - mondta Pataky Attila, az Edda énekese a Békemeneten az Origónak. Deutsch Tamás úgy fogalmazott: az Unióban békepárti fordulatra van szükség, véget kell vetni ennek az őrültek házának, ami most ott zajlik. Rákay Philip azt mondta: azért ment el a Békemenetre, hogy maradjon Magyarország a béke szigete. Azt is mondta: két éve a választáson az volt a tét, lesz-e hazánk, most az, lesz-e világ. Bayer Zsolt publicista pedig úgy fogalmazott: ez az Európa már nem az, amire évtizedekkel ezelőtt vágytak a fiatalok - a vasfüggöny mögül.

Vágólapra másolva!

A végeláthatatlan tömeg a Margitszigeten először a Vidnyánszky Attila által rendezett óriási hatású előadást nézhette meg. Ezután lépett színpadra Orbán Viktor miniszterelnök. Az Origo stábja az eddigi legnagyobb Békemeneten forgatott. Nézze meg a videót!