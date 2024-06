Körülöttünk mindenki megtébolyodott, káoszt és háborút akar, csak Orbán Viktor nem, ezt mondta az Edda legendás énekese, Pataky Attila a Századvég youtube-csatornáján, a Kontextuson. Beszélt arról is, hogyan kínozták a rendőrök a kommunizmusban, szóba kerülnek azok a zenészek, akik kivételezett helyzetben voltak a Kádár-diktatúra idején, most mégis azt hazudják, hogy üldözték őket, és elmondja egyértelmű véleményét Gyurcsány Ferencről is. Az egész beszélgetés természetesen rendkívül érdekes, de A LEGFONTOSABB RÉSZEKET A SZÁMOKRA KATTINTVA KÜLÖN MEGNÉZHETI:

A beszélgetés tartalmából: 00:02:11 – 50 év, 50 koncert 00:08:26 – Edda – a kezdetek 00:17:01 – Orbán Viktor 00:31:26 – Magyarország, csodaország 00:35:03 – Gumibottal verték a rendőrök 14 évesen 00:51:39 – Liberális hóbelevanc 00:57:30 – Család, gyermekkor 01:05:18 – Edda: Viszlát! 01:12:17 – Csepregi, Bródy, Koncz hazugságai 01:19:39 – Hit 01:22:36 – Halálközeli élmény

