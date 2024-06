Átverték az apát, akinek a kisbabáját áprilisban megharapta egy patkány

Áprilisban arról szóltak a hírek, hogy egy alig fél éves kislányt megharapott egy patkány Ócsán. A baba 26 éves apja és 17 éves anyja már megfürdették a kis Amirát, majd amikor a nagyobbik gyereküket mosdatták, arra lettek figyelmesek, hogy a kisbaba keservesen sír. Amikor odaértek hozzá, azt vették észre, hogy kislány mellett van egy patkány, az arca és a keze pedig véres. A szülők a patkányt elzavarták, és hívták a mentőket. A kislányt kórházba vitték, a szülők otthonát lakhatatlanná nyilvánították, az anyát és gyerekét anyaotthonban helyezték el, ahova az apa nem mehetett velük.

Hiába kötött bérleti szerződést Dávid egy új házra Fotó: Bors

Szeretnénk mihamarabb megoldást a problémánkra. Keresünk egy albérletet, hogy együtt lehessünk

– mondta közvetlenül a történtek után a férfi. Hetekkel később az apa örömmel tájékoztatta a Borsot arról, hogy egy közeli ismerősük kiadja nekik a házát, azonban amikor az apánál érdeklődtek, rossz híreket kaptak.

"Sajnos ismét csak rossz híreim vannak. A családsegítő munkatársát körbevezettem az épületben. Nyugodt voltam, azt hittem, minden rendben lesz. Az aláírt bérleti szerződést is bemutattam, csak aztán kikérték a ház tulajdoni lapját és kiderült, hogy nem is a tulajdonossal kötöttünk megállapodást. Ebből következik, hogy a megállapodás érvénytelen volt" – számolt be szomorúan a férfi.

Mindent megteszünk, hogy megoldódjon az életünk, de mindig akadályokba ütközünk. Próbálunk tisztességesen megélni, de már túl sok nehézség jut nekünk. Egyre nehezebben viselem, hogy heti egy-két napot látom csak a páromat és a gyermekeimet. Sokan ítélkeznek felettünk, de segítséget senkitől sem kapunk. Úgy vélem, más már feladta volna a helyemben, de én felszívom magamat, és bebizonyítom a szeretteimnek, hogy méltó vagyok hozzájuk. Hamarosan Cintia is betölti a 18-at. Szeretném, hogy addigra már fedelet tudjak biztosítani a feje fölé

– fejezte be az apa.

A ház, ahol korábban laktak, az anya és testvérei tulajdona, így most azt tervezik, hogy a testvérek kivásárolják az anyát, aki az így szerzett pénzből új életet kezdhet a családjával.