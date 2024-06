Prostitúcióra kényszerített egy fiatal nőt egy szolnoki család Németországban

A német rendőrökkel együttműködve sikerült azonosítaniuk a debreceni nyomozóknak egy szolnoki férfit és annak két társát. A férfi és családtagjai 2023 elejétől kényszerítettek prostitúcióra egy fiatal magyar nőt. A bűnbanda kihasználta, hogy a nőnek rossz az anyagi helyzete, ráadásul testi és értelmi fogyatékkal él.

A férfi elhitette a lánnyal, hogy szerelmes belé, aztán rávette, hogy prostituáltként dolgozzon.

A férfi anyja és egyik barátja megszervezte, hogy a nő kiutazzon Németországba, majd mikor elkezdett dolgozni, arról is gondoskodtak, hogy szexért kapott pénzt kezeljék.

A nőt folyamatosan figyelte a család, sőt még azt is megmondták neki, hogyan szexeljen a kuncsaftjaival.

A kuncsaftoktól kapott pénzt elvették tőle, ami naponta 1500-2000 euró volt (590 és 790 ezer forint).

A férfi és családja hónapokon keresztül abból a pénzből élt, amit a lánytól elvettek.

Emellett a férfi és barátja, 2023-tól drogot is árult, amit Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében terjesztettek, amiben a fiatal nőnek is segítenie kellett nekik.

A nyomozók a férfit, az anyját és a család barátját, június 4-én fogták el egy olyan akcióban, amiben több mint 100 rendőr vett részt.

A két férfit és a nőt emberkereskedelem és kényszermunka miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy férfi Kecskeméten lakott feleségével, aki a saját unokahúga volt. Később hozzájuk költözött egy másik pár is, majd mikor azok szakítottak, a pár női tagja a házaspárnál maradt. Ekkor a pedofil férfi szexhirdetést adott fel a nőről és a feleségéről, majd őket prostitúcióra kényszerítette. Ezután a felesége lánya az élettársával is odaköltözött, akit szintén arra kényszerített a férfi, hogy pénzért szexeljen másokkal. Az ügyészség a férfit nemcsak kényszermunkával vádolja, ugyanis az erőszakos férfi számítógépén több, gyerekekről készült pornográf felvétel találtak. Az ügyészség a büntetett előéletű férfi ellen emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelet vádat, amit többszörösen előny céljából, kiszolgáltatott helyzet kihasználásával, valamint rábírással és fenyegetéssel követett el, ezért súlyosabb bűntettnek minősül. Sőt a férfinak gyerekpornográfia miatt is felelnie kell, ugyanis az internetről olyan videókat töltött le, amikben 12 év alatti gyerekek végeznek szexuális tevékenységet.