Ütöttek, rugdostak, megfojtottak egy vépi asszonyt

a bal oldali ajtószárnnyal Pontyé eltakarta a harmadik ajtót, amely mögött a pénz és a takarékbetétkönyv volt Forrás: Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

A gyilkos utáni hajszával megbízott úgynevezett „forró nyomos akcióbrigád" tagjai arra jutottak, hogy Barkovicsné gyilkosa nem először követett el ilyen bűncselekményt. Nem sokkal korábban, a Véptől körülbelül 40 km-re, keletre lévő Celldömölkön is megtámadtak két idős embert a pénzéért és mindhárom helyszínen ugyanazt a módszert választotta a támadó arra, hogy bejusson a házba. A támadások időpontja is megegyezett. Az egyetlen különbség az volt, hogy a harmadik rablásnál gyilkosság is történt. A nyomozók elindultak az első két kirabolt áldozathoz. Kikérdezték őket. Mindkét özvegyasszony ugyanarról számolt be.

Nem egy, hanem több támadó volt, akik pénzt és ékszereket követeltek és erőszakosak voltak.

Az egyiküket megütötték és belerúgtak, aztán elvették tőle a két arany gyűrűjét és a pénzét, a másikat pedig halálosan megfenyegették. Tőle 7 ezer forintot és egy női aranyórát raboltak el, amit egy falra függesztett szentkép hátuljából, a borítópapír alól téptek ki. Ennek az áldozatnak volt takarékbetétkönyve is, ami nem kellett nekik, csak a pénz és az ékszer, mivel ezt azonnal bárhol készpénzzé lehetett váltani.

Pontyó és Csoki szembesítése Forrás: Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

A bűnözői kör szűkítésével jutottak el a nyomozók egy vépi házaspárhoz, akik előszeretettel megfordultak Celldömölkön. A 30 éves, Pontyó becenévre hallgató Vajda Jánoshoz és feleségéhez, „Babához". Ez utóbbi édesanyját, „Betyárt" is „veszélyes bűnözőként" tartották számon. Az egyik áldozat arról számolt be, hogy már szilveszterkor megjelent nála a házaspár, hogy újévi köszöntés ürügyén kirabolja. El is tűnt egy doboza, amiben fontos dolgokat őrzött.

„Betyár fia, a rendőri felügyelet szabályainak megszegése miatt elzárásra ítélt Horváth Kálmán, Csáki március 12-én hagyta el a szombathelyi börtönt, s az ott várakozó nyomozótisztek máris felszólították, hogy tartson velük a főkapitányságra.

Odabent hamarosan emlékezni kezdett arra, hogy januárban ő járt Pontyóval az egyik celldömölki rablás helyszínén,

s az ott zsákmányolt két aranygyűrűt Babának — tehát a testvérének — ajándékozta a férj, Pontyó egyetértésével. Pontyót azonban keményebb fából faragták annál, mint hogy egyszeriben beismerje a cselekmény elkövetését" - így idézte fel az egyik részletet a szaklap a családi-baráti bűnszervezet tagjainak kihallgatásából.