Jégeső és erős szél miatt kiadták a riasztást

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok, felhőszakadások kialakulása miatt a HungaroMet az egész ország területére kedden - olvasható a Katasztrófavédelem honlapján.

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet.

A Kárpát-medencétől délnyugatra egy magassági örvény található, amely szépen lassan, komótosan elindul kelet felé.

"Az örvény egyre inkább labilizálja a felettünk lévő légréteget, amely jól megfigyelhető az előrejelzett labilitási paramétereken. A légköri labilitáshoz megfelelő mennyiségű nedvesség is társul majd, ennek hatására pedig helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A heves zivatarok mentén felhőszakadás, jégeső is előfordulhat" - olvasható a HungaroMet Facebook-oldalán.

Az MTI-hez eljutottatott közleményben az áll, hogy

kedden a késő esti, éjféli órák után nagyobb valószínűséggel a Dunántúlon, illetve a középső országrészben többfelé fordulhatnak elő zivatarok egy dél felől, északra tartó zivatarrendszer hatására.

A zivatarok környezetében reggelig lokálisan jelentős mennyiségű csapadék vagy felhőszakadás, elsősorban az ország déli felében néhol jégeső és óránkénti 60-75 kilométeres viharos szél is kialakulhat.

Szerdán hevesebb zivatarok alakulhatnak ki Baranya, Bács-Kiskun, Pest, Somogy és Tolna vármegye területén szerdán; a hevesebb zivatarokhoz felhőszakadás is társulhatnak

A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is, továbbá rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat, emiatt az öt vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki.

Az ország többi vármegyéjére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben szerda éjfélig zivatar, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével felhőszakadás veszélye miatt.

Szerdán körülbelül déltől újabb kiterjedt, délről északra helyeződő zivatarrendszer kialakulása valószínű. A zivatarrendszerben helyenként viharos szél, jégeső és felhőszakadás valószínű. Elsősorban az ország délnyugati felében, illetve a középső országrészben néhol óránkénti 90 kilométer feletti széllökés, jégeső és felhőszakadás is előfordulhat.