Soros-ösztöndíjas oktobrista csoportvezető is van a Magyar-listán

Gerzsenyi Gabriella, a Magyar Péter EP-listájának hatodik és a fővárosi kilencedik helyezettje 2005 és 2021 között dolgozott az Európai Bizottságnál, előtte pedig a Medgyessy és Gyurcsány-kormányok környezetvédelmi minisztériumában. Mint arról több portál is hírt adott korábban, Gerzsenyi Gabriella hosszú évekig fúrta a magyar kormány sikeres rezsicsökkentési programját. Mint elmondta, a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni. Gerzsenyi Gabriella elképesztő karriert futott be. Magyar jelöltje később elnyerte a Soros Alapítvány ösztöndíját is - írta meg a Tűzfalcsoport.

Gerzsenyi Gabriella Beregszászon született, majd Magyarországra költözött. Jogi diplomáját az ELTE-n szerezte, és öt évet töltött a Környezetvédelmi Minisztériumban, majd tizenhat évet az Európai Unió Környezetvédelmi Főigazgatóságán dolgozott Brüsszelben. Jelenleg íróként és őstermelőként tevékenykedik Szigetmonostoron, ahol regényeket és novellákat ír – olvasható a Tisza Párt honlapján az EP-lista hatodik és a fővárosi kilencedik helyezettjéről - írja a Tűzfalcsoport tényfeltáró cikkében. Gerzsenyi Gabriella

Fotó: Nemzeti Választási Iroda A magát többek között „eurokrataként” bemutató Gerzsenyiről– aki 2005 és 2021 között dolgozott az Európai Bizottságnál, előtte pedig a Medgyessy és Gyurcsány-kormányok környezetvédelmi minisztériumában – több portál is megírta, hogy „évekig fúrta” a rezsicsökkentést: Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni. Hasztalan. Hát, most már nincs hivatalos mandátumom, hogy erre javaslatot tegyek” – árulta el egy 2023-as Facebook-bejegyzésében. Ám Magyar Péter jelöltje nemcsak ezért érdekes. Gerzsenyi Gabriella elképesztő karriert futott be. 2000-ben zárta a jogi tanulmányait, és még abban az évben felvették fogalmazónak– a minisztériumba. A Medgyessy-kormány felállása után a tárcát átszervezték, és az tulajdonképpen az SZDSZ felségterülete lett Kóródi Mária vezetésével. Gerzsenyit tovább foglalkoztatták, miközben százával rúgták ki az embereket a minisztériumokból. Sőt, előléptették tanácsossá. Legalábbis erre lehet következtetni a Tolnai Népújság 2003. március 4-i és 6-i híradásaiból, amelyek már ekként hivatkoznak rá, míg a korábbi cikkekben még csak „munkatárs” volt. De érdemes egy kicsit visszább is tekinteni GerzsenyiGabriella múltjába. Az ismert, hogy a Szovjetunióban született, és az is, hogy valamikor a rendszerváltozás környékén áttelepültek. Azzal viszont már nem szokott elbüszkélkedni, hogy iskolás korában aktívan részt vett a kommunista mozgalomban. Erre mondhatná bárki: nem volt választása – és ez igaz is lenne, ha csupán oktobrista lett volna – ő viszont csoportvezető volt.

Ennek emlékét a Vörös Zászló 1986. november 7-i száma őrizte meg:

Gerzsenyi Magyarországon a nyíregyházi Zrinyi Ilona Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE hallgatója volt. Érdekes, hogy tanulmányai vége felé is még azt nyilatkozta a Kelet-Magyarországnak (1999. február 8.), hogy büntetőjoggal akar foglalkozni.

Aztán elnyerte a Soros Alapítvány ösztöndíját, és az érdeklődése hirtelen megváltozott. További érdekesség, hogy későbbi főnöke, az SZDSZ-es Kóródi Mária, aki alatt nemcsak elkerülték a tisztogatások, de előre is lépett a ranglétrán, szintén szerepel a Soros Alapítvány névjegyzékében.

