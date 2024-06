Súlyos betegségek hátterében is a műanyag palackok állhatnak, figyelmeztetnek a kutatók

Évtizedek óta fontos szerepet játszanak az életünkben a műanyag flakonok, mégis egészen napjainkig fogalmunk sem volt róla, hogy valójában sokkal károsabbak az egészségünkre, mint azt valaha hittük. Arról már többször beszámoltunk, milyen hatással lehetnek ránk az UV sugárzás és több egyéb tényező miatt megbomlott szerkezetű műanyag, ami miatt szemmel nem látható darabok kerülnek az italainkba, ételeinkbe, sőt, még a levegőbe is. Arról is írtunk korábban, hogy a biszfenol-A helyettesítő anyagai is egészségkárosítóak lehetnek.

A mikroműanyagok gyulladást és sejthalált, bélgyulladást, szív- és érrendszeri panaszokat, stroke-ot, hosszútávon pedig lassú halált okozhatnak, amelynek kockázata már nem csak a felnőtteket érinti, hiszen a csecsemők és a várandós kismamák is ugyanolyan mértékben ki vannak téve a mikroműanyagok kockázatának. Betegségeket ugyanakkor nem csak a mikroműanyagok, de az ételek és italok műanyag csomagolásához is gyakran használt BPA is okozhat, ami amellett, hogy komolyan

megbolygatja az emberi szervezet hormonháztartását, a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát is növeli

- írja a Business Insider egy friss tanulmány alapján. A Kaliforniai Állami Műszaki Egyetem (California Politechnic State University) legfrissebb tanulmányához 40 egészséges felnőttet vizsgált, akiket véletlenszerűen két csoportra osztottak. Az egyik placebót, míg a másik kis mennyiségű BPA-t kapott, ezutóbbi csoport tagjainak szervezetébe 50 mikrogramm mennyiséget juttattak minden egyes nap. Ez a határérték bár az amerikai hatóságok szerint még veszélytelen, négy nappal később a szervezetük kimutathatóan kevésbé reagált a vércukorszint szabályozásában fontos szerepet játszó inzulin hormonra, mint a placebo-csoporté.

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala szerint azonban csak a kutatásban résztvevők által kapott mennyiség százszorosa, azaz testsúlykilogrammonként 5 miligramm jelent veszélyt a szervezetre, a szakértők mégis úgy gondolják, ez a vélemény már rég elavult. A megoldás tehát minden esetben a változtatás lenne, több szakértő megerősítette már, hogy a műanyag flakonok üvegre, fémre vagy akár porcelánra cserélése nem csak a környezetünkre, de az egészségünkre is jó hatással van, ezzel pedig akár komoly betegségektől is megóvhatjuk magunkat - írja a Tények.