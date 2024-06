Szánthó Miklós – Reagan tudta: a biztonságos világrend záloga a béke

Szánthó rámutatott, hogy Reagan külpolitikai doktrínája, a „Peace Through Strength” – azaz béke az erő által –, a világ stabilitását és biztonságát szolgálta: „Mindehhez bátorságra, türelemre, bölcs belátásra volt szüksége, illetve hitelességre, hogy az ellenfél el is higgye, hogy képes erőt felmutatni. Ma is ezek a tulajdonságok a legfontosabbak, de sajnos a jelenlegi politikusok mindnek híján vannak”. Kijelentette, hogy ezért egy választási fordulat során Európában és Amerikában is olyan vezetőkre van szükség, akik képesek újra naggyá tenni a Nyugatot, helyreállítani azt az erőt, mely a békés együttéléshez kell, mert a biztonságos világrend záloga a béke.

Szánthó Miklós: Európában és Amerikában is olyan vezetőkre van szükség, akik képesek újra naggyá tenni a Nyugatot

A főigazgató záróbeszédében kiemelte, hogy a republikánusok legendás elnöke volt az a nyugati vezető, aki a legtöbbet tette a hidegháború megnyeréséért, ám egyben ő állt ki a leghatározottabban a katonai eszkaláció – a hidegháború felforrósodása – ellen is. „Tökéletesen tisztában volt azzal, hogy egy totális háborút az atomhatalmak között el kell kerülni, hiszen az az emberi civilizáció végét jelentené” – tette hozzá.