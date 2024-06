Két választás Magyarországon

Soha nem tapasztalt részvétel, sosem volt különös együtt­állások, eddig nem látott eredmények, sosem érzékelt földrengés és polarizáció a baloldali térfélen, combos Fidesz-siker – egyetlen összetett mondatban így összegezhető a vasárnapi szavazás eredménye. Ami továbbra sem változott, hogy Magyarországon a demokrácia kicsattanó formában, ereje teljében van, a választás problémamentesen, a jogszabályoknak megfelelően az ország minden szegletében rendben lezajlott – ahogyan az egy 1100 éves állam méltóságához illik. Minden ellenkező véleménnyel szemben tehát a posztkommunista banánköztársaság-pártiakat maga mögé utasító jobboldal nemhogy leépítette, hanem 2010 óta jelentősen megerősítette hazánk demokratikus berendezkedését.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Hármas kihívás

Bár minden választásnak megvan a maga tétje és jelentősége, valamint sajátos feltételrendszere, az idei hármas kihívás elé állította a kormányzó jobboldalt. Az első, hogy a kormányzás és a parlamenti ciklusok felénél általában nincsenek túl jó bőrben a kormánytöbbségek: a ciklus konfliktusai már ki vannak tárazva, miközben a későbbi eredmények hiába vannak a csőben, még egyáltalán nem látszanak. A másik próbatétel, hogy először esett egy időpontra az európai parlamenti és a helyhatósági választás: a „legföderálisabb”, illetve leglokálisabb szint.

Mindeddig ez is ismeretlen forgatókönyv volt, ahogy az is, vajon miként hat a részvételre a kettő összecsúszása egy izgatott és valódi téttel bíró kampány eredményeként. A harmadik pedig, hogy bár hajlamosak vagyunk valamilyen hibás elképzelés miatt egyszerűen megszokni és unni, de 2022. február 24. óta a hétköznapjainkat a fenyegető háború közelsége határozza meg, és nem csupán mint kiterjedt kinetikus konfliktus, hanem mint gazdasági vészhelyzet is: elszálló energiaárak és a nyomukban vágtató infláció, egy uniós szankciókkal kikényszerített fizetőeszköz-elértéktelenítés és brutális, a pénztárcánkat megcsapoló pénzelszívás keretezte és keretezi a hétköznapjainkat. Mindezen kihívásokon túl a jobboldal tavasszal vezéráldozatokat szenvedett, majd a hátsó sorok rejtekéből felbukkant egy eddig ebben a közösségben meglapuló, a feleségét titokban két évtizeden át gyötrő pszichopata, aki árulásában magára öltötte az aktuális felszabadító élre vasalt slim-fit gúnyáját, és világgá kürtölte: most kezdődik a tánc.