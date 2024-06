Szentkirályi Alexandra elállásával Karácsony Gergely még inkább leváltható

Vitézy Dávid a legkedveltebb főpolgármester-jelölt, és szemtől szemben legyőzné Karácsony Gergelyt a választási versenyben – állapítható meg a Századvég legfrissebb közvélemény-kutatásából. Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója az Origo kérdésére elmondta, hogy Karácsony mögött, ahogyan korábban Demszky Gábor mögött, vagy Szegeden Botka László mögött több politika irányzat szavazói egyesülnek.

Azért volt sikeres Demszky és Botka is, most pedig Karácsony is, mert szavaztak rájuk a szocialisták, a liberálisok és más politikai beállítottságú emberek is.

Vitézy Dávid leválthatja Karácsonyt. Fotó: Metropol/Máté Krisztián

Vitézynek van esélye leváltani Karácsonyt

Kiszelly Zoltán elmondta azt is, hogy a Századvég kutatása szerint Vitézy Dávinak vannak tartalékai. Vitézy Dávid, LMP-jelöltként nem kötődik sem a Fideszhez, sem pedig Gyurcsány Ferenchez. Ennek eredményeként pedig azt látjuk, hogy több szavazót tud bevonzani. Hozzátette: a kutatás lényege az, hogy

Vitézy leválthatná Karácsony Gergelyt.

Ennek oka, hogy Vitézy Dávid leginkább az ellenzékváltó szavazókat tudná mozgósítani, ugyanis Karácsony szövetséget kötött Gyurcsánnyal, és az ellenzékváltó szavazóknak ez nem tetszik.

Az ellenzékváltó szavazók Gyurcsány ellen foglalnak állást, és a Párbeszéd és Karácsony szövetséget kötött Gyurcsányékkal (egy plakáton szerepel Dobrev Klárával), ez pedig azt jelenti, hogy az ellenzékváltó szavazók nem tudják teljes mellszéleséggel támogatni Karácsonyt.

Fotó: Forrás: Századvég

Tartalékok vannak az ellenzékváltó szavazókban

Kiszelly Zoltán arról is beszélt, hogy a legnagyobb tartalék az ellenzékváltó szavazókban van, így a Tisza Párt szavazóiban is. Magyar Péter azt mondta az RTL-ben, hogy senkit sem támogat, de a szavazói többségében ellenzékváltó szavazók. Azt is elmondta a szakértő, hogy a Vitézy és Karácsony közötti vitán

Vitézy kompetensebb volt, felmosta a padlót Karácsonnyal, éppen ezért akik szakmai alapon akarnak jelöltet választani, azok is Vitézyt választanák.

Vitézy nem Gyurcsány embere

Hozzátette Kiszelly Zoltán, hogy a Fidesz-szavazók egy része is szimpatizál Vitézy Dáviddal. Ungár Péter a konstruktív ellenzéket képviseli a parlamentben, míg Karácsony a romboló ellenzéket képviseli. Karácsony mindig is ugródeszkaként használta Budapestet, ehhez kellett neki a konfliktus, hogy az országos politikában is jelen legyen.