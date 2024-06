Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely becsapta a választóit

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje interjút adott a Magyar Nemzetnek, melyben rávilágított a főváros és Karácsony Gergelyt érintő legnagyobb problémákra. Az interjú során elmondta, hogy Karácsony Gergely egyszer már megkapta a bizalmat a budapestiektől, de ezzel visszaélt, becsapta a választóit. Szólt arról is, hogy a Fidesz-KDNP politikai közössége a legerősebb és legnagyobb, nemcsak Magyarországon, hanem Budapesten is. - A budapestiek úgy érzik, hogy a budapesti politika nem róluk szól, hanem Gál J. Zoltánokról, Draskovicsokról és Mártha Imrékről. Azt szeretném, hogyha a budapesti politika újra a budapestiekről szólna - jelentette ki, hozzátéve, hogyha kellő támogatottsága lesz, akkor az üres ígéretek helyett a tettek fogják átvenni a szerepet Budapesten is.

Vágólapra másolva!

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje nagyinterjút adott a Magyar Nemzetnek. Szentkirályi elmondta, hogy Karácsony Gergely egyszer már megkapta a bizalmat a budapestiektől, de ezzel visszaélt, becsapta a választóit. Véleménye szerint ezért itt az ideje annak, hogy lecseréljük a Gyurcsány Ferenc által feltett lemezt, és kidobjuk a szemétre. Meglátása szerint, hogy ez sikerüljön első lépésben le kell váltani Karácsony Gergely. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje

Fotó: Origo / Csudai Sándor Szerénységgel, de kellő önbizalommal kell nekifutni ennek a választásnak. A mi politikai közösségünk a legerősebb és legnagyobb, nemcsak Magyarországon, hanem itt, Budapesten is. Ha ez a politikai közösség egy irányba szavaz, akkor teljesen reális a lehetőség, hogy Karácsony Gergelyéket végre elküldjük - mondta. Szentkirályi meglátása szerint egyetlen erőteljes fegyver van a kezünkben, ez pedig az a toll, amellyel a jó helyre húzhatjuk az X-et. Bízom benne, hogy az a Gyurcsány-mentes, közlekedhető, tiszta, rendezett város, amelyet én a budapestieknek ígérek, lesz annyira vonzó ajánlat, hogy Gyurcsány helytartója helyett rám bízzák a főváros vezetését - ismertette. Arról szólva, hogy a kerületi kampánykörútja során mit tapasztalt, Szentkirályi elmondta, hogy elégedetlenséget, az átvertség érzését és csalódottságot érzett az emberekben, akiknek fűt-fát ígértek, ehhez képest pedig csak Gyurcsány Ferencet kapták a nyakukba. A budapestiek úgy érzik, hogy a budapesti politika nem róluk szól, hanem Gál J. Zoltánokról, Draskovicsokról és Mártha Imrékről. Azt szeretném, hogyha a budapesti politika újra a budapestiekről szólna - mondta, hozzátéve, hogy ha kellő támogatottsága lesz, akkor az üres ígéretek helyett a tettek fogják átvenni a szerepet Budapesten is. Egybehangzó a budapestieket zavaró problémacsokor - mondta. Ismertette, hogy rengeteg ember panaszkodott a közlekedési káoszra, az akadálymentesített csomópontok hiányára, a romló levegőminőségre, a köztisztasági problémákra, a hajléktalan problémára és a romló utak állapotára. Az utak állapota a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje szerint annak a következménye, hogy Karácsony Gergely a tizedére csökkentette az útfelújításra felhasználható források keretét.

Azon közvélemény-kutatásokra térve, mely szerint a Fidesz-KDNP-nek lesz a legnagyobb frakciója a Fővárosi Közgyűlésben, Szentkirályi elmondta: ez egy lehetőség, ami akkor válik realitássá, ha mindenki elmegy szavazni a kormánypártokra. Úgy vélekedik, hogy többséget tud teremteni a Fővárosi Közgyűlésben, hogy a leggyorsabban, a leghatékonyabban lehessen az elmúlt évek semmittevését helyretenni. A budapestieknek a fővárosi lista esetében is jól kell hogy fogjon a tolluk, mert ez jelenti a garanciát arra, hogy rendbe tudjuk tenni ezt a várost. Azon dolgozom, hogy a közgyűlésben és lehetőleg minél több kerületben is jobboldali többséget tudjunk teremteni a Fidesszel - mondta. A kerületi problémákra térve a politikus elmondta, hogy hatalmas problémát okoz, hogy a főpolgármester bünteti a jobboldali, illetve a független vezetésű kerületeket, és a mi kutyánk kölyke alapon osztogatja a forrásokat. Ez azt jelenti, hogy a főpolgármester számára kedves vezetésű kerületekben volt útfelújítás, miközben voltak olyan kormánypárti kerületek, ahol egy kilométer utat sem újított fel a főváros - mondta. Amíg Gyurcsány szellemét nem távolítjuk el Karácsony Gergely mögül, addig azokba a kerületekbe fogják csatornázni a forrásokat, ahol Gyurcsány emberei vannak hatalmon - tette hozza. A fővárosi utak kérdésére térve elmondta, hogy jelenleg lehetetlenül kevés pénzből kell a fővárosi útfelújítással foglalkozó cégnek gazdálkodnia, ennek eredményeként – Karácsony Gergely tempójában – 98 évente jut idő arra, hogy egy utat felújítsanak. A főváros a tizedére csökkentette az útfelújítási alapot, ami a korábbi hárommilliárd forint helyett már a háromszázmillió forintot sem éri el évente. Ez különösen annak fényében felháborító, hogy a főváros az éves útfelújítási keret háromszorosát költi el egy ciklusban a Gyurcsány-emberek kifizetésére. Teljesen egyértelmű, hogy ha jó utakat akarunk, akkor több forrást kell erre a területre fordítani. Emellett pedig van egy tervem, amiről már konzultáltam Lázár János miniszter úrral is. Az elképzelés lényege, hogy bizonyos útfelújításokat a főváros a kormánnyal közösen hajtson végre. Erre már csak azért is szükség van, mert az elmúlt öt év semmittevését be kell pótolni, tehát kétszer olyan gyorsan kell dolgozni. Arról szólva, hogy milyen metódus szerint javítana a főváros köztisztasági helyzetén, elmondta, hogy a kerületek már most is rengeteg helyen a főváros helyett végzik el a munkát, ami azért probléma, mert a fővárosnak ez kötelező feladata lenne. A főváros és a főpolgármester helyett dolgozó kerületek így máshonnan kénytelenek elvonni a pénzt, aminek következtében jelenleg több száz millió forintot költenek el olyasmire, ami Karácsony Gergelyék feladata lenne. A kerületeken való élősködés helyett meg kell duplázni a köztisztasággal foglalkozó cég keretét. Egészen szürreális, hogy a főváros négy és fél éven keresztül nem csinált semmit, most pedig kampányhídmosásokat meg kampánytakarításokat tartanak városszerte - ismertette. Nem kellene hülyének nézni a budapestieket, akik pontosan tudják, hogy Karácsony Gergely ezeket a feladatokat eddig nem végezte el. Karácsony Gergely és a bizalmasa, Ámon Ada forgalomcsökkentéssel kapcsolatos terveiről szólva Szentkirály elmondta, hogy ez tipikus Karácsony Gergely-féle megoldás, hogy a főpolgármester nem végzi el a feladatát, majd a budapestiekkel fizettetné meg a saját hanyagságának az árát. Karácsony Gergely klímaügynöke, Ámon Ada egy podcastben elkotyogta, hogy zero emission meg ultra low emission, azaz nulla- és nagyon alacsony kibocsátású zónákat terveznek létrehozni. Ez azt jelenti, hogy a Nagykörúton belüli városrészbe kizárólag az ott élők hajthatnának be autóval. Ezenkívül pedig lesz egy gyűrű, ahova csak elektromos meghajtású gépjárművel lehet bejutni - tette hozzá. Ilyen szabályozásokat hozni alternatívák kínálása nélkül gyilkos döntés! Több százezer budapesti lakos nem hajthatna be, továbbá tönkretennék a belvárosi szolgáltatókat, kisvállalkozásokat, és tüdőn lőnék Budapest gazdasági életét. Mindeközben pedig nem fog kimenni a belvárosban élő emberekhez a szerelő, mert a szabályozás szerint be sem hajthat majd a Nagykörúton belül található városrészekbe. Szentkirályi meglátása szerint ennek következményeként élhetetlenné válnak, majd pedig kiürülnek ezek a területek. Mint mondta, ebből is látszik, hogy Karácsony fordítva ül a lovon, mert nem felnőttként kezeli a budapestieket, hanem fenyítéssel akarja az emberekre kényszeríteni a saját extrém, szem­ellenzős mániáit. Tiltással és drágítással fenyegetőzik ahelyett, hogy alternatívákat kínálna a gördülékeny közlekedés érdekében - zárta szavait Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje. Az interjút a linkre kattintva olvashatják a Magyar Nemzet oldalán.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!