Szentkirályi Alexandra: Hamarosan véget ér V. Naszályi rémuralma

A bejegyzésben Szentkirályi Alexandra azt írja, hogy

Az első kerületben hamarosan véget ér V. Naszályi rémuralma, a Városházáról pedig elküldjük Gyurcsányékat! Köszönöm a szívélyes fogadtatást Pipó gazdáinak!

Ma a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje több bejegyzést is közzétett. Korábban azt írta Szentkirályi Alexandra, hogy a itt az ideje Budapestért dolgozni és elzavarni a Gyurcsány-Karácsony párost a Városházáról. Ezt követően Újbudán kampányolt.

Vasárnap Újbudát is kiszabadíthatjuk Gyurcsány fogságából! Nem is akárki, @Király Nóra jelentkezik erre a feladatra. Aki László Imrére szavaz, Gyurcsányt kapja, nincs ez másképp Karácsonnyal sem. Nem érdemelnek több esélyt, váltsuk le Karácsonyt!

- írta posztja mellé a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje.

Szentkirályi a Gyurcsány házaspárról is beszélt:

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje - Fotó: Facebook

Azt tudjuk, hogy a Gyurcsány házaspár nagyon boldog Karácsonnyal, hisz mindent megtett a kedvükért, kifizette az embereiket, kampányol velük vidéken és vezeti a listájukat. De a budapestieknek más a véleménye. Nekünk elegünk van a csődből, a kosztból, a közlekedési káoszból, a szemétből és az elhanyagoltságból.

A főpolgármesternek a budapestieket kell szolgálni, nem pedig Gyurcsányékat. Június 9-én váltsuk le Karácsonyékat!

- mondta a Fidesz főpolgármester-jelöltje.

Szentkirályi Alexandra a Magyar Nemzetnek is adott interjút, melyben rávilágított a főváros és Karácsony Gergelyt érintő legnagyobb problémákra. Az interjú során elmondta, hogy Karácsony Gergely egyszer már megkapta a bizalmat a budapestiektől, de ezzel visszaélt, becsapta a választóit. Szólt arról is, hogy a Fidesz-KDNP politikai közössége a legerősebb és legnagyobb, nemcsak Magyarországon, hanem Budapesten is. - A budapestiek úgy érzik, hogy a budapesti politika nem róluk szól, hanem Gál J. Zoltánokról, Draskovicsokról és Mártha Imrékről. Azt szeretném, hogyha a budapesti politika újra a budapestiekről szólna - jelentette ki, hozzátéve, hogyha kellő támogatottsága lesz, akkor az üres ígéretek helyett a tettek fogják átvenni a szerepet Budapesten is.