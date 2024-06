Szijjártó Péter: Mindkét fél sokat profitál a Magyarország és Azerbajdzsán közötti együttműködésből

A miniszter arról számolt be, hogy a kormány ezért is tett javaslatot arra, hogy ha az EU tízmillió dollárt ad Örményországnak aknamentesítésre, akkor ugyanezt a támogatást biztosítsa Azerbajdzsán számára is.

Az Európai Uniónak kiegyensúlyozottan, ekképpen mindkét fél felé jóindulattal kell viselkednie annak érdekében, hogy ne elrontsuk, hanem elősegítsük azt a folyamatot, amely ebben a térségben végre visszahozhatja a békét az itt élő emberek életébe

– vélekedett.

"Mind az azeri, mind az örmény emberek megérdemlik, hogy újra békében élhessenek" - fűzte hozzá.