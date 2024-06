Szijjártó Péter: Most aztán mindent bele! - videó

Most aztán mindent bele!

– írja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legújabb, videós bejegyzéséhez közösségi oldalán. A fantasztikus hangulatú videóban hihetetlen hangerővel biztatják a magyar válogatottat a ma este 21 órakor kezdődő magyar-skót labdarúgó-mérkőzés előtt a magyar szurkolók:

A külgazdasági és külügyminiszter által megosztott videó alapján kijelenthető, hogy a magyar válogatottat a magyar-skót találkozón a helyszínen, Stuttgartban támogató szurkolókon nem múlhat a labdarúgó-válogatott szereplése. Az Origo beszámolóját az elképesztő hangulatú szurkolói vonulásról itt találja.

Vasárnap este a magyar labdarúgó-válogatott Skócia ellen lép pályára a 2024-es foci-Eb csoportkörében. A mieink az utolsó csoportmeccsükön is több ezer magyar szurkoló támogatására számíthatnak. Miként az Origo megírta, helyszíni jelentések és a legóvatosabb becslések szerint is 100 ezer skót és 30 ezer magyar szurkoló tartózkodik a városban. Ezt a tömeget gyakorlatilag képtelenség kezelni, a helyi közlekedési vállalatnak nem is sikerült.

Ez lesz a magyar labdarúgó-válogatott este utolsó csoportmeccse, amikor pályára lép a németországi Európa-bajnokságon, a magyar szövetség (MLSZ) pedig nemrég közzé tette, hogy Marco Rossi csapata melyik szerelésében fog pályára lépni a skótok ellen. Kattintson erre a cikkünkre, amelyből további érdekességeket megtudhat a magyar válogatott esti találkozójáról!

Külön cikkben számoltunk be arról, hogy a magyar és a skót szurkolótábor is kitesz magáért, amit szerencsére nem az egymással való ellenségeskedés, hanem a barátságosság jellemez a sorsdöntőnek ígérkező összecsapás előtt. A két szurkolótábor egyelőre teljesen jó viszonyt ápol egymással, egy helyszínen készült videón látszik, ahogy közösen pózolva éneklik mindkét válogatott drukkerei a saját rigmusukat, és (akárcsak a németeknek,) az sem volt ellenükre, hogy az ellenfél nemzeti zászlajával mutatkozzanak. S mint megírtuk, a meccs előtti szurkolói képeken is megjelent "A pálinka jobb, mint a whisky" felirat.