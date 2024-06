Szijjártó Péter: Soha ennyi külföldi helyszínen nem szavazhattak még a magyarok EP-választáson

A mostani az első magyar külügyminiszteri vizit Monacóban, és a tiszteletbeli konzulátus megnyitása is nagyon időszerű volt, már csak amiatt is, mert Magyarország hamarosan átveszi az Európai Unió soros elnökségét.

Az EU jelenleg a hanyatlás állapotában van, ezért új lendületre, frissességre lenne szüksége a közösségnek, amihez lényeges lenne a kapcsolatok szorosabbra fonása Monacóval is - mondta a miniszter, hozzátéve: Magyarország tiszteletben tartja és meg is érti, hogy Monaco most a jelen formájában nem szeretne társulási megállapodást kötni az Európai Unióval, megértjük a monacóiak szuverenitás iránti ragaszkodását, azért értjük meg, mert mi, magyarok ugyanilyenek vagyunk, ragaszkodunk a szuverenitásunkhoz, a hagyományainkhoz, a kultúránkhoz, a történelmünkhöz, a vallásunkhoz.

Annak ellenére, hogy most még egyelőre nem lesz társulási megállapodás, mi azt szeretnénk, hogy minél szorosabb gazdasági, kereskedelmi, környezetvédelmi, illetve turisztikai együttműködés legyen Magyarország és Monaco, az Európai Unió és Monaco között

- fűzte hozzá. A miniszter arra is kitért, hogy egyre nő a városállamba utazó magyarok száma, tavaly már több 1200-an látogattak ide, amit segít, hogy nyáron heti öt járat közlekedik Budapest és Nizza között.

Fontos célunk, hogy ez az együttműködés kölcsönös tiszteletre, kölcsönös érdekekre alapuljon. Nekünk, magyaroknak fontos célunk az, hogy Európa minden államában, nem az Európai Unió, hanem az európai kontinens minden államában legyen képviseletünk, ugyanis ha van képviseletünk, akkor tud javulni a gazdasági együttműködés, akkor tudjuk fokozni a Magyarország iránti érdeklődést

- mondta a miniszter, hozzátéve, hogy mivel egyre több magyar jön ide, ügyes-bajos ügyek is előfordulnak, konzuli és közigazgatási kérdések, abban is segíteni kell. Úgyhogy a mai napon megnyitottuk az új konzulátusunkat, hogy méltóképpen jeleníthessük meg Magyarországot, és megfelelően tudjuk segíteni az ide látogató magyarokat szükség szerint.