Szijjártó Péter: Jó biztonsági tartalék lehet a transz-ausztriai földgázvezeték Magyarországnak

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a TAG-ot működtető vállalat vezetőivel is egyeztetett, majd ezt követően a közmédiának nyilatkozva kulcskérdésnek nevezte az európai energiaellátás biztonságát. Kiemelte, hogy az elmúlt évek válságai, különösen az ukrajnai háború kirobbanását követően világossá tették, hogy az energiabiztonság nem adottság, hanem azért folyamatosan dolgozni kell.

Világos, hogy a nemzeti szuverenitásnak, a nemzetbiztonságnak az egyik legfontosabb építőeleme az energiaellátás biztonsága... Ezért ellenezzük azokat az Európai Unióból érkező nyomásgyakorlásokat, amelyek arról szólnak, hogy adjuk fel energiapolitikánk szuverenitását, s ellenezzük az agresszív nyomást, amely a földgázhasználat visszaszorítására irányul

- szögezte le.

És ellenezzük azt az agresszív nyomulást is, amely arra próbál minket rákényszeríteni, hogy jól működő energia-együttműködési kapcsolatokat adjunk fel, és azokat valami drágább és bizonytalanabb ellátási formával helyettesítsük

- tette hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország nem adja fel a saját nemzeti energiapolitikáját, hiszen az eddig abszolút biztonságot adott hazánknak, még a legsúlyosabb válságok idején sem volt semmiféle ellátási zavar, mindig volt elég energiahordozó, és ez így lesz a jövőben is. A miniszter megjegyezte, hogy az energiaellátás biztonságához hozzátartozik a diverzifikáció is, vagyis az, hogy minél több forrásból és útvonalon álljon rendelkezésre lehetőség energiahordozók vásárlására.

Azonban arra is kitért, hogy a kormány számára a diverzifikáció nem a régi, jól működő kapcsolatoknak a feladását jelenti valami újért, hanem azt, hogy minél több forrás, minél több útvonal legyen elérhető. A miniszter aláhúzta, hogy Magyarország földgázellátása jelenleg biztosított, nagyrészt a Török Áramlat vezetéken keresztül, de extra biztonságot ad, ha vannak alternatív lehetőségek is, és az Olaszországból Ausztrián keresztül Közép-Európába vezető földgázvezeték épp ilyen lehet. Üdvözölte, hogy ezen az utóbbi időszakban ráadásul a tulajdonosok jelentős beruházásokat hajtottak végre azért, hogy "délről északra, vagy ha úgy tetszik, nyugatról keletre is tudjon földgázt szállítani".

Úgyhogy az Ausztrián keresztül húzódó, Olaszországból induló vezeték egy jó biztonsági tartalék lehet Magyarország számára, hiszen ezen keresztül lehetőség nyílik az olaszországi LNG-terminálokba érkező cseppfolyósított földgáz bevonására a magyar nemzeti energiaellátásba

- összegzett.