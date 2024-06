SZTFH: Sose feledjük, olyan nyereményjátékon nem nyerhetünk, amelyen el sem indultunk!

„Az olyan rangos sportesemények alkalmával, mint az idei foci-Eb, megnő a játékos kedv, hiszen mindenkinek van kedvenc csapata, mindenki szurkol valakinek, éppen ezért a sportfogadási hajlandóság is élénkül, így talán olyanok is adnak egy esélyt az effajta oldalaknak, akik korábban nem próbálkoztak ilyesmivel. Ez ugyanakkor dupla veszélyt jelent, hiszen egyrészt az újoncok nem feltétlenül szűrik ki a gyanús jeleket és esetleg illegális sportfogadási oldalon teszik meg a tétjeiket, illetve a túlzott szerencsejáték mentális és egészségkárosító hatással is jelentkezhet hosszú távon, az anyagi veszteségekről már nem is beszélve.”