Elmozdulás tapasztalható a háborúellenes pártok irányába Európában

Az első rész a kontextus fölvázolásával kezdődik: Magyarországon a kettős választásra az ötödik Orbán-ciklus félidejében került sor, enyhe dekonjunktúrában, inkább negatív várakozások idején, a háború eszkalációjakor.

Ehhez képest a kormánypártok soha nem látott mennyiségű, több mint kétmillió szavazatot szereztek EP-listájukon, ami 200 ezerrel több, mint az eddigi legjobb, öt évvel ezelőtti eredményük.

Négy megyei jogú várost, képviselő-testülettel együtt elnyertek, és mind a 19 vármegyei közgyűlésben többségük van (Pestben relatív, a többi 18-ban abszolút). Ugyanakkor az EP-eredmény aránya a 2004-es, eddigi legrosszabbhoz képest is 3 százalékponttal alacsonyabb, a kormánypártok támogatása minden településtípusban – különösen a megyei jogú városokban és a 20 ezer fő alatti településen – visszaesett, és bár megnyerték a budapesti I. kerületet, de elvesztették a tizenkettediket, három város – köztük Győr és Szolnok – pedig elveszett, igaz közgyűlési többségüket megtartották. Eközben át kell alakítani a belpolitikai stratégiát, mivel a pártrendszer is megváltozott: az első számú kihívó a Tisza Párt, amely kiszorította a Momentumot, és harmadolta a baloldali blokkot.

A második részben kiderül, hogy az európai uniós választások utáni helyzet világos: ha nem is eget rengető, de elmozdulás tapasztalható a szuverenista és/vagy háborúellenes – többségükben jobboldali – pártok irányába. Az AfD az öt évvel ezelőttihez képet 5 százalékponttal nőtt, most 16 százalékot szerzett s ezzel a második erő lett, a Nemzeti Tömörülés majdnem a szavazatok harmadát megszerezte, így Macron föl is oszlatta a nemzetgyűlést, a belga kormányfő lemondott, a Flamand Blokk 14 százalékon van és az ellenzéki Osztrák Szabadságpárt a szavazatok több mint negyedét megszerezte. Ezek után zajlik a kalkuláció a strasbourgi Európai Parlament jelenlegi frakcióinak eredményei közül is: nőtt az Európai Néppárt és a két frakcióhoz tartozó szuverenisták, csökkent a szocdem pártcsalád, még jobban a liberálisok. De maradnak-e vajon ezek a frakciók a most kezdődő ötéves ciklusban is – ez lesz a fő kérdés.