Gyanúsítotti vallomás: Trippon az újpestiek pénzéből újította fel a házát

Újabb terhelő információk kerültek lapunk birtokába, amelyek bizonyíthatják, hogy az újpesti polgármester-jelölt, Trippon Norbert súlyos korrupciós hálózat főszervezője lehetett. Információink szerint a büntetőeljárás során le is választották az alpolgármesterhez köthető korrupciós ügyet és már külön vizsgálják azt. M. Péter, a fiktív számlákat kiállító Motingatlan ügyvezetője, gyanúsítotti vallomásában elmondta, hogy hogyan került Trippon Norbert és a SZIN-KER által működtetett DK-közeli hálózatba és számlázott összesen 19 alkalommal a SZIN-KER helyett. Kifejtette, hogy kifejezett „kérés volt felülről”, hogy ne a Trippon-ház felújítását végző, és így visszaosztó SZIN-KER, hanem a Motingatlan számlázzon. Így „hozták vissza a pénzt.”- ahogy fogalmazott. M. Péter vallomásából az látszik, hogy Trippon Norbert teljesen tisztában lehetett azzal, hogy a Motingatlan nem végez érdemi munkát a házon, csak fiktíven számlázni fog. Az újpesti alpolgármester a feleségét is belekeverte a mocskos ügyleteibe, hiszen L. Anita kötötte meg a fiktív szerződést a Motingatlannal, és M. Péter gyanúsítotti vallomásában is többször előkerült a neve. Kosik Kristóf ügyvéd a Magyar Nemzet interjújában elmondta, hogy olyan súlyos bűnügy képe rajzolódik ki, amely a korrupció mellett a pénzmosás és költségvetési csalás gyanúját is felveti. Néhány napja Budai Gyula feljelentést is tett vesztegetés gyanúja miatt. Korábbi cikkünkből kiderült, hogy a „bátor politikus” a házát a feleségére, a feltételezhető nyaralóját pedig a nyugdíjas szülei nevére íratta. Ráadásul Trippon zamárdi telekszomszédja, a szintén korrupciógyanúba keveredett, és büntetőeljárás alatt álló Molnár Zsolt, szocialista politikus.

Gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyv került lapunk birtokába, amelyben M. Péter, a vélhetően fiktív számlákat kiállító vállalkozó árul el részleteket az újpesti korrupciós hálózat működéséről. Trippon Norbert újpesti alpolgármester

Fotó: Facebook "Egyik pénzvisszaadás alkalmával, valamikor 2020 nyarán Sch. András- SZIN-KER ügyvezetője - az üzletükben elmondta nekem, hogy több baloldali vezetésű kerületben dolgoznak és Dr. Trippon Norbert saját lakásának a felújításában – ami ugye a felesége, L. Anita nevén van – vegyünk részt papíron, segítsük a pénz visszahozatalát.” Ha jól értelmezzük, tehát a „pénz visszahozatala” a korrupciót jelentheti. A látszólag kifizetett, valójában az újpesti megbízásokért cserébe megvalósított, felújítási költség, Tripponékhoz való visszajuttatását jelenthette. Fotó: Origo Felülről irányított, korrupciós gépezet Egy olajozott, „felülről” irányított korrupciós gépezet képéről tanúskodnak ezek a mondatok is: Az volt a kérés felülről – értsd: Tripponék és a DK részéről - hogy az én cégem és ne a SZIN-KER Kft. legyen a kivitelező a felújítás – értsd: Trippon házának renoválása - során.” Fotó: Origo M. Péter arról is beszélt, hogy hogyan történt Trippon házfelújítási árának a visszaosztása a gyakorlatban: Ezeknek a számláknak a bruttó ellenérétékét készpénzben levettem és Andrásnak – értsd: SZIN-KER ügyvezető – elvittem, ebből kettő alkalommal levettem a részemet – akkor már 14 %-ot, egy alkalommal a teljes összeget vittem vissza, illetve az utolsó, novemberi számla esetében csak az ÁFA összege jött át utalással...” Mindenről tudhatott Trippon Norbert, már külön vizsgálják az ügyét Hogy Trippon Norbert száz százalékig szerves része lehetett a korrupciós hálózatnak, és mindenről tudhatott, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy M. Péter így nyilatkozott a vallomásában: Ezután személyesen találkoztam Andrással, aki azt mondta, hogy írassam alá a L. Anitával – Trippon Norbert feleségével – a pénztárbizonylaton, hogy készpénzben kifizették, azt mondta én keressem meg a L. Anitát, merthogy közte és Dr. Trippon Norbert között nézeteltérés támadt.” Vagyis bármit is mondjon Trippon Norbert a baloldali sajtónak, a fentiek alapján jól látszik, hogy szó sincs valami tőle távoli, országos hálózatról, amelybe az alpolgármester, csak úgy véletlenül belecsöppent. Trippon, mint gazdálkodásért felelős alpolgármester, intenzív kapcsolatban volt a valódi munkálatokat végző, és Újpesten erős bekötésekkel rendelkező SZIN-KER-el, és pontosan jól tudhatta, hogy a MOTINGATLAN semmilyen munkát nem végzett Trippon házán.

Láthatóan az eredmény önmagáért beszél. Még kamerákat is felszereltek az épületre.

Fotó: Origo Az ügy súlyosságára utalhat, hogy – úgy tudjuk - az alpolgármester korrupció-gyanús ügyét már az országos ügytől külön vizsgálják a nyomozóhatóságok. A Motingatlan gyanúsított ügyvezetője azt is megismételte, hogy a számlát kiállító vállalkozása soha nem végzett semmilyen munkát az ingatlanon: „Mi azon a házon soha nem dolgoztunk, soha semmilyen emberem nem dolgozott ott.” Négy számlával 27 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek A lapunkhoz kiszivárgott dokumentumból az is kiderült, hogy M. Péter, a Motingatlan Kft. nevében 4 darab fiktív számlát állított ki nettó 18.000.000, bruttó 22.860.000,-Ft értékben, amelyet Trippon Norbert felesége befogadott. Fotó: Origo Az is jól látszik a birtokunkba kerülő jegyzőkönyvből, hogy itt nem jóhiszeműségről, vagy rosszhiszeműségről van szó, hanem súlyos bűncselekmények ügyében nyomoznak a nyomozóhatóságok. A dokumentumból kiderült, hogy Tripponék hálózata mekkora kárt okozott a központi költségvetésnek. Karácsony Gergely és Trippon Norbert

Fotó: Fotó: MTI/Bruzák Noémi Összességében tehát megállapítást nyert, hogy Ön, M. Péter 2019. augusztus27 napjától – 2021. október 06. napjáig terjedő időszakban egy három főből – Sch. András, Sch Balázs és Ön – álló bűnszövetség tagjaként bűnsegédként közreműködött abban, hogy a SZIN-KER Építő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetői a 1046 Budapest, Wesselényi utca 15 szám alatti ingatlan – Tripponék háza - felújításából származó 4.860.000,-Ft áthárított általános forgalmi adó fizetési kötelezettségüket, mint valós tényt, az adóhatóság előtt elhallgassák, továbbá a fentiekben részletezettek szerint 22.431.000 Ft-tal jgososulatlanul csökkenthessék a fizetendő adójukat, mellyel a központi költségvetésnek összesen 27.291.000,-Ft vagyoni hátrányt okozhattak.

Fotó: Origo Sok százmilliós megbízás Újpestről, még több a DK-s önkormányzatoktól és a fővárostól Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy azért is állhat meg az a gyanú, hogy Trippon Norbert a közpénzből valósíthatta meg a házfelújítását, és M. Péter igazat beszélhet, mivel a tényleges munkát végző SZIN-KER sok százmilliós megbízást kapott Újpesttől. Azt látjuk, hogy 2020-ban például épületfelújítási munkákra nyert el egy 290 millió forint összegű közbeszerzést az Újpesti Városgondnokság nevű önkormányzati cégtől. Fotó: Origo Később az Újpesti Rendelőintézet is megbízta a céget, a Bőrgyógyászat, nőgyógyászat, gyermekgyógytorna, gyermek szakrendelő építési feújítási munkálataival. A keretösszeg itt 37.891.362 Ft volt. Fotó: Origo Állítani nem állítunk semmit, de az tény, hogy a korrupciógyanúba került SZIN-KER bőven kapott megbízást Újpesttől. A Pesti Srácok cikkében megírta azt is a SZIN-KER-ről, hogy egy, a Budapesti Közműszolgáltató Zrt-től is elnyert egy 300 millió forintos generálkivitelezői munkát, amelyet végül egy alvállalkozói piramislánc alján egy kis családi vállalkozás végzett el ténylegesen. Azt a céget pedig nemes egyszerűséggel nem fizették ki a láncban felette szereplők.- írta a cikk. De Füssy Angéla alátámasztott cikkében kifejti, hogy mivel nem csak a Budapesti Közműcég, Újbuda, és Újpest önti a Tripponékkal is szoros kapcsolatban lévő SZIN-KER-re a megbízásokat, ezért könnyen felmerülhet, hogy a Demokratikus Koalíció egyik kedvenc cégéről lehet szó, amely vélhetően nem rendkívüli szakértelme miatt vált ekkora tenderbajnokká.

