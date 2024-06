Tuzson Bence: Sorsdöntő a holnapi választás, nem hibázhatunk!

Most még van lehetőségünk a visszafordulásra, arra, hogy megállítsuk a háborús őrületet, de ehhez le kell váltani a háborúpárti politikusokat - mondta az igazságügyi miniszter az Origónak. Az interjúban a tárcavezető kiemelte: most még meg tudjuk állítani a háborús pszichózist, meg tudjuk menteni Európát egy következő világháborútól. A holnapi választás ezért is óriási jelentőségű, ezért arra biztat mindenkit, hogy holnap menjen el szavazni!

Vágólapra másolva!

Tuzson Bence igazságügyi miniszter az Egymillió Találkozás Napja kapcsán elmondta az Origo kérdésére, hogy a holnapi választás tétje sokkal nagyobb, mint eddig bármelyik választásé volt, hiszen most a háború vagy béke között fogunk választani. A brüsszeli vezetők háborús lázban égnek, ezt igazságügyi miniszterként is meg tudom erősíteni, mert a brüsszeli találkozókon ezt a hangulatot lehet érezni. Ezt az őrült háborús pszichózist feltétlenül meg kell állítanunk, és azokat a vezetőket, akik ezt szítják, táplálják, és háborús uszítást végeznek, azokat haza kell zavarni! Új vezetőkre van szükség, akik békepártiak, és ilyen vezetők megválasztására holnap van lehetőségünk. Tuzson Bence elmondta azt is, hogy ritkán van olyan alkalom, amikor még van lehetőségünk változtatásra. A holnapi nap ilyen. Minden háborús konfliktus esetén megvan az a pont, amikortól már nem lehet visszafordulni. Most még van lehetőségünk a visszafordulásra, arra, hogy megállítsuk a háborús őrületet, de ehhez le kell váltani a háborúpárti politikusokat. Most még meg tudjuk állítani a háborús pszichózist, meg tudjuk menteni Európát egy következő világháborútól. A holnapi választás ezért is óriási jelentőségű. Lakóépületek lángolnak orosz légicsapások után.

Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka Az igazságügyi miniszter elmondta: békére és békepárti vezetőkre van szükségünk, ezért mindenkit arra szeretnék kérni, hogy szavazzon holnap a békepárti listára, a Fidesz-KDNP listájára, hiszen csak a Fidesz-KDNP képviselői garantálhatják azt, hogy Európában megerősödik a béke hangja. Hozzátette: most a választások idején óriási mozgósításba kezdtünk, több tízezer aktivistánk van országszerte, aki ma azon dolgozik, hogy elérjük a választókat, és mindenkit meggyőzzünk arról, hogy a békepárti listára szavazzon, menjen el holnap szavazni, és a békét támogassa! Tuzson Bence elmondta: így vannak ezzel Dunakeszin is, ahol több száz aktivistájuk van kint a utcákon, és keresi fel az embereket, győzi meg őket arról, hogy holnap szavazzanak, mert ez a választás létfontosságú. Olyan sorsdöntő kérdésről döntünk tehát holnap, hogy háborút vagy békét akarunk. Ezt nem szabad elrontanunk, mert ha most elrontjuk, rosszul választunk, akkor soha többé nem tudjuk visszacsinálni! KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!