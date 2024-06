Új magyar fejlesztésű AI szoftver írja át a nemzetközi üzleti világot a vendéglátóiparban

Exkluzív budapesti esemény keretében mutatták be a hazai szakmai közönségnek május 23-án, az Everguest Intelligence-t. A mesterséges intelligencia a szemünk előtt alakítja át és forgatja fel a turizmus és a vendéglátás mindennapjait. Az Everguest legújabb fejlesztése pedig már a piaci bevezetése előtt jelentős figyelmet kapott, mostanra pedig már több mint 250 szálláshely iratkozott fel a várólistára. Azóta a szoftvert már nemzetközi környezetben, Bécsben, Barcelonában és Amszterdamban is bemutatták, mindenhol kitörő sikert aratva. Az eseményen szó esett az AI emberi vonatkozásairól is.

A mesterséges intelligencia ma már megkerülhetetlen tényező az életünk szinte minden területén. Mégis, sok kérdés és kétely van még az emberekben, vajon mennyire járul hozzá ez a technológia a mindennapjainkhoz. Sokan attól tartanak, a mesterséges intelligencia miatt veszélybe kerülhet a munkahelyük, hisz az AI sok feladatot önállóan is képes elvégezni. Az Everguest azonban bebizonyította, hogy a mesterséges intelligencia a turizmusban óriási erőt és előnyt jelenthet, főleg, ha az előnyeit az emberi szaktudással ötvözzük, akkor ebből a “házasításból” a szálláshelyek csak előnyt kovácsolhatnak.



Ezért készült el az Everguest Intelligence AI szoftver, amely teljesen felforgatja a turizmus állóvizét.



Gondos Kitti, az Everguest reputációs üzletágának vezetője közvetlen közelről tapasztalhatta meg az AI térnyerését és az ezzel járó, kezdetben nehézségnek gondolt, majd idővel előnnyé vált körülményeket.



„A munkámat gyökeresen átalakította az AI, és ez kezdetben félelemmel töltött el, hiszen észleltem, hogy az én és a kollégáim által végzett folyamatokat váltja ki. Ezt az érzést nagyon nehéz leírni és idő kellett, mire fel tudtam dolgozni, hiszen olyan volt, mintha minden addigi erőfeszítésem értelmetlenné válna. Majd rájöttem, hogy a körülményeket nem tudjuk megváltoztatni, de azt igen, hogy hogyan reagálunk rájuk. Arra összpontosítottam, hogy mit tudunk kihozni ezekből a körülményekből a szállodák és az Everguest számára. Így született meg végül szakmai iránymutatásomnak is köszönhetően az Everguest Intelligence. Én pedig rájöttem, hogy az általam és a csapatom által nyújtott érték az AI-vezérelt megoldásoknak köszönhetően megsokszorozható, így pedig még nagyobb hatást érhetünk el” - hangsúlyozta Kitti.



És valóban, az Everguest Intelligence nem csupán egy újabb alkalmazás a sok közül a turizmus és a vendéglátás számára; ez egy teljes körű megoldás, amely átalakítja az üzleti folyamatokat és jelentősen javítja a felhasználói és vendégélményt is. „A mesterséges intelligencia megjelenése és térnyerése óriási lehetőségeket rejt. Az AI forradalma nem a negyedik ipari forradalom egy újabb eleme, hanem az emberiség történetének legmeghatározóbb technológiai forradalma” - ezt már Belán Miklós, az Everguest alapító-ügyvezetője emelte ki.



Az Everguest Intelligence lelkét a robosztus AI-architektúra alkotja, amelynek célja a minél nagyobb pontosság és hatékonyság elérése a szövegalkotási és analitikai területeken. A rendszer tanulási és prediktív analitikai integrációjának köszönhetően így korábban soha nem elérhető mélységig tudnak a szálláshelyek betekintést kapni a vendégek preferenciáiba és viselkedésébe. Ráadásul mindezt úgy, hogy nem kell többé hosszú és bonyolult képzéseket tartani a kollégáknak ahhoz, hogy kiismerjék magukat a rendszerben.



Szegedi Kristóf, az Everguest Intelligence projekt vezetője elmondta, hogy óriási hangsúlyt fektettek a tervezéskor arra, hogy bárki számára könnyen kezelhető legyen a szoftver, ezzel is megkönnyítve, meggyorsítva és hatékonyabbá téve a napi munkafolyamatokat. „Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy a turisztikai ágazatban mi legyünk a legjobbak ebben. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy új, felhasználóbarát és hasznos innovatív funkciókat adjunk hozzá az alkalmazáshoz” - emelte ki Kristóf.



A csütörtöki esemény a magyarországi bevezetési szakasz lezárása volt, melynek keretében összesen több mint 250 érdeklődő iratkozott fel az Everguest Intelligence várólistájára, ezen felül pedig több tucat nemzetközi üzemeltető és lánc iratkozott fel a szoftver felhasználási jogára.



A budapesti esemény az elmúlt hetek és hónapok sikeres megkoronázása volt, hiszen február óta már Bécs, Barcelona és legutóbb Amszterdam is megismerhette a szoftver pozitív tulajdonságait, valamint elképesztő jelenlegi és várható fejlesztéseit. A rendezvényen közel 150 résztvevő volt, akik a szakmai program keretében izgalmas előadásokat hallgathattak végig a mesterséges intelligenciáról, a szoftver előnyeiről, valamint egy átfogó közvéleménykutatás eredményeiről, amit az Everguest megbízásából a TÁRKI végzett el.



A közvéleménykutatás eredményeiből kiderült, hogy hogyan viszonyul a magyar utazóközönség a vendégvéleményekhez, mennyire befolyásolják őket utazási döntéseikben, valamint hogyan viszonyulnak a mesterséges intelligenciához.



Az Everguest-ről:



Az Everguest széleskörű szolgáltatásokat nyújt szállodáknak és különböző vendéglátóipari egységeknek reputáció-, revenue-, valamint marketing menedzsment terén. Turisztikai startupként felismerték, hogy egy vendég nemcsak akkor és addig vendég, amíg a szállodában vagy étteremben tartózkodik, hanem az utazási vágy felébredésétől az utazás utáni visszajelzésig figyelmet és odafigyelést igényel. A szállásválasztási folyamat három döntő tényezőjét – a vendégvéleményeket, az árat és a megjelenést – szem előtt tartva, a három terület szinergiáit ismerve és kihasználva adatvezérelt jellegüket, ügyfeleiknél bevétel növekedést, erős online reputációt és vendégorientáltabb megközelítést érnek el. A cél, hogy a lehető legtöbb területet lefedjék a vendégek döntési folyamatában, így erőteljes és kiugró változást tudnak elérni a vendéglátóipari egységek teljesítményében.



A cég 2020-ban jött létre, „a válság gyermekeként”, a koronavírus által leginkább sújtott iparágban. Az Everguest szolgáltatásainak és termékeinek jelentősége a pandémia digitalizációra kényszerítő hatása miatt 2020 óta folyamatosan felértékelődött, mára pedig megkerülhetetlenné vált a hazai turizmusban. Szolgáltatásaik létjogosultságát pedig már külföldön is felismerték és elismerik.



Az Everguest mára a turizmus innovációinak egyik éllovasa. A mesterséges intelligenciát több tíz éves szállodai és vendéglátási tapasztalattal ötvözik. Zászlóshajójuk az Everguest Intelligence, egy mesterséges intelligencián alapuló vezetői döntéstámogató szoftver, mely egyedülálló módon növeli a vendégélményt. A cégnek több mint 50 munkavállalója van, 2024-re már több mint 100 hazai és külföldi szállodákat és éttermeket üzemeltető céggel dolgoztak együtt.



Aki részletesebben is kíváncsi a szoftver működésére, az itt tudja megtekinteni a bemutató videót, valamint kérheti személyre szabott demo időpontját: https://everguest.com/hu/post-launch_hu_varolista/



