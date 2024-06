Új stratégia a céges flottakezelésében

Nagyker ár helyett kisker áron is lehet

A céges flották értékesítése jellemzően nem a magánszemélyek felé történik, hanem a vállalatok más cégeknek adják el a járműveiket, mert ezzel elkerülhetik az autók bemutatását, és a kellékszavatossági kötelezettségeket. Ezek az ügyletek általában a kiskereskedelmi ár 65-75%-ának megfelelő nagykereskedelmi áron történnek, ami ugyan elősegíti a gyors és egyszerű tranzakciókat, viszont lényegesen alacsonyabb bevételt jelentenek az eladónak, mintha piaci áron történt volna az adás-vétel.

"A holland módszerrel a B2B és a B2C ügyfelek felé is kiskereskedelmi áron tudjuk értékesíteni a céges flottákat, ami kedvezőbb feltételeket jelent az eladók számára. A jutalék pedig alacsonyabb, mint az elérhető árrés, miközben az autókra garancia is jár az új tulajdonosnak. Így a flottakezelők és vállalatok nem csak a gyors eladást, hanem a magasabb árat és a jogi biztonságot is maximálisan élvezhetik" – emeli ki az Auto26 kommunikációs vezetője.

Új horizont az exportértékesítésben

Az európai autópiac sokszínűsége és dinamikája különleges lehetőségeket kínál az exportértékesítésre, különösen a flottakezelők és autókereskedők számára, akik szélesebb vevőkört szeretnének elérni. Az Auto 26 szolgáltatása lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy járműveiket nem csak helyben, hanem nemzetközi piacokon is értékesíthessék, optimalizálva ezzel bevételeiket és bővítve az üzleti lehetőségeiket. Az ilyen típusú értékesítés különösen előnyös lehet az olyan járműveknél, amelyek bizonyos piacokon magasabb értéket képviselnek, mint máshol.

"Az exportértékesítés egy komplex folyamat, ami magas szintű piaci ismereteket és speciális logisztikai képességeket igényel. Az európai használtautó-piac sokszínűsége miatt bizonyos járműtípusok különösen exportképesek lehetnek. Egyes modellek, amelyek egy adott országban kevésbé keresettek, más piacon kiválóan értékesíthetők. Például egy dízel hajtású jármű, amely Belgiumban már nem használható a belvárosi korlátozások miatt, Olaszországban gyorsan eladható. Ráadásul az Uniós cégek nettóban vásárolhatnak tőlünk, ami jelentős adóelőnyöket jelenthet, fokozva ezzel az értékesítés vonzerejét és hatékonyságát." – hangsúlyozza az iparági szakértő, aki hozzátette: "Az exportértékesítési folyamat során is teljes körű támogatást nyújtunk, beleértve a vámügyintézést és a szükséges logisztikai feladatokat, hogy ügyfeleink gond nélkül értékesíthessék a járműveiket a lehető legmagasabb áron."

Csak tegye le a kocsit és dőljön hátra