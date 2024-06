Több vármegyében is extrém UV-sugárzás lesz pénteken

Közlésük szerint pénteken, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó

extrém UV-B sugárzás várható a Nyugat-Dunántúlon, a Közép-Dunántúlon, a Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, illetve a Dél-Alföldön.

Ezeken a területeket az UV-index meghaladja a 8,0 értéket, a lehetséges maximum érték pedig 8,3.

A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzenek a napsugárzás által okozott leégés ellen.

Lehetőség szerint 11 és 15 óra között kerüljék a napozást. Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata javasolt. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olyan bőrreakció, égés, amely 24 óra múlva is jól látható - olvasható a közleményben. A Magyar Meteorológiai Szolgálat napokra lebontott veszélyjelzése ide kattintva érhető el.

Egy korábbi cikkünkben válaszoltunk a kérdésre: Létezik egészséges barnulás? Emellett leírtuk, mit tehetünk a leégés megelőzéséhez és a tünetek kezelésére.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, szombat éjfélig továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A nagyon erős erős UV–B-sugárzásra is figyelmeztetnek a meteorológusok, azt javasolják, hogy napközben, 11 és 15 óra között ne menjünk ki a napra. Arról is írtunk néhány napja, hogy negyvenfokos hőmérsékletet jeleznek előre a meteorológusok Olaszországban is. A világ egyik felét hőség, a másikat apokaliptikus esőzések sújtják és Salvadorban is többen meghaltak.