Európa két táborra szakadt: azok táborára, akik valamilyen formában támogatják a háborús törekvéseket, valamint azokra, akik a békét és a tűzszünetet szorgalmazzák – húzta alá a Magyar Nemzetnek adott interjújában az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence szerint ez a legfontosabb kérdés a következő időszakban,

hiszen még nem volt soha ilyen tét, ami ennyire húsbavágó kérdés lenne

A tárcavezető rámutatott: hihetetlen háborús pszichózis van. Az európai vezetők háborús lázban égnek, szinte háborús uszítást csinálnak az egész Európai Unióban. Most ezt meg kell állítani, ezt meg kell változtatni, és más irányba kell elvinni az Európai Uniónak a politikáját – magyarázta. Kiemelte:

a legfontosabb, hogy a választáson sikerüljön elfordítani az Európai Unió szekerét a béke irányába.

Tuzson Bence az önkormányzati választásokról elmondta: nem mindegy, hogy helyben mit gondolnak a vezetők, és milyen irányba segítik az országban tovább, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy az önkormányzatok is az állam részét képezik. – Ha helyben is békebaráti vezetők vannak, az segítséget nyújt a kormányzatnak, hogy tovább tudja erősíteni a béke pártját. Nagyon fontos, hogy azokat a helyi fideszes vezetőket támogassák, akik a béke mellett állnak, és ebbe az irányba szeretnénk vinni a helyi településeket is – húzta alá a miniszter.

Nagy mozgósításba kezdett a Fidesz a kampány zárásaként. Egész héten izzottak a telefonvonalak, a legnagyobb vállalást pedig mára tették a kormánypártok, nevezetesen hogy egymillió embert keresnek fel egyetlen nap alatt. A legutóbbi EP-választásokon 1,8 millió szavazat érkezett a Fidesz–KDNP-re, ez akkor 52 százalékos győzelmet jelentett.