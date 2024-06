Egyes európai vezetők bele akarnak bennünket is rángatni egy olyan háborúba, amihez nekünk semmi közünk nincsen. Az ember akkor is féltené a gyermekét, ha Magyarországot kellene honvédőként megvédeni, és ilyen célból soroznánk be a magyar fiatalokat. Ilyenről szó sincsen! Most egyszerűen idegen érdekek jegyében akarják belerángatni hazánkat a háborúba és a magyar fiatalokat elvinni harcolni oda, amihez nekünk semmi közünk nincs. Ez hallatlan és elfogadhatatlan!