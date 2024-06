Brutális verekedés Győrben, ököllel estek egymásnak - videó

Egy fiatal férfi tavaly áprilisban összetalálkozott két ismerősével Győr belvárosában, majd beszélgetni kezdtek. Egyszer csak a férfi az egyik ismerőse kabátzsebébe nyúlt, amiért a két férfi számon kérte őt, aminek következtében a férfi sietve távozni akart, azonban az ismerősei követni kezdték. A férfi ekkor, hogy a beszélgetést lezárja, ököllel többször megütötte az egyik férfit, aki megpróbált védekezni a támadás ellen, majd a másik férfi is bekapcsolódott, hogy megvédje a barátját az agresszív támadótól. A verekedés közben a férfiak az utca közepéről a széle felé sodródtak, és közben egy bolt kirakatának is nekiestek, ami betört. Az esetről videófelvétel is készült:

A támadó férfit az ügyészség garázdasággal vádolta meg, amiért akár két év börtönbüntetést is kaphat.

Nem rég arról írtunk, hogy egy férfi június 8-án reggel várta a rendelését a gyorsétterem ételkiadó ablakánál, amikor belekötött a mellette várakozó két másik férfiba. Arra próbálta rávenni őket, hogy neki is vegyenek hamburgert. Amikor a két férfi ezt nem tette meg, az egyiküket megütötte. Amikor meglátta, hogy a másik hívja a rendőrséget, kiverte a kezéből a telefont, lefejelte és megpofozta.

Áprilisban arról számoltunk be, hogy brutális utcai verekedés tört ki Galacon. A hírek szerint 13 lány támadt rá két másikra. A verekedésben ketten megsérültek. A hírek szerint a vita a közösségi médiában kezdődött: állítólag egy fiú uszította a támadókat a két lányra, miután azok összeveszett a barátnőjével. Az áldozatok később azt mondták, nem ismerik a támadókat, akik 13 és 16 év közöttiek lehettek.

Januárban pedig arról írtunk, hogy halálos verekedés volt egy Thököly úti presszó előtt. Két férfi vitatkozni kezdett egymással, majd a presszóban dolgozók távozásra szólították fel őket, azonban a két férfi az utcán folytatta a veszekedést, ami hamar elfajult. Az egyik férfi az útra lökte a másikat, akit ezután egy arra járó autó elütött. A férfinek olyan súlyos sérülései lettek, hogy a helyszínen meghalt.