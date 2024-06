Vitályos Eszter: Valóban szolgálatra jelentkeztem - videó

A politikus elmondta, 2006-ban kezdett el foglalkozni a közélettel, amikor Pócsmegyeren lett önkormányzati képviselő, majd később Leányfalun lett a polgármester és a jegyző titkárságvezetője. 2010-ben a választási győzelem után elküldte önéletrajzát egy motivációs levél kíséretében a Fidesz központjába, ahonnan nem sokkal később megkeresték, és így lett a parlamenti frakció önkormányzati ügyekkel foglalkozó munkatársa. Mint hozzátette, ő valóban szolgálatra jelentkezett, ami azt is jelenti, jegyezte meg, hogy a politikusi munkát csakis szolgálatnak lehet tekinteni.

2012-től a miniszterelnökséget vezető államtitkárságon dolgozott Vitályos Eszter, majd később a kulturális ügyekkel kezdett el foglalkozni. A képviselő szerint ez mindig is egy érdekes munka volt, azonban mindig egy-egy konkrét üggyel kellett foglalkozni. Ez változott meg 2024-ben, amikor is a miniszterelnök kormányszóvivőnek kérte fel. A politikus szerint rendkívül megtisztelő volt a felkérés, ahogy maga a feladat is. Ezen a területen számos üggyel kell foglalkozni, és a lehető legjobb módon kell segíteni Gulyás Gergely miniszter úr munkáját.

A teljes beszélgetést itt olvashatják.