A 70 éves Novák Emil köszöntése

Azt hiszem, nemcsak barátai, hanem tanítványai nevében is köszönthetem a Mestert, hiszen magam is a tanítványa vagyok: tőle tanultam a filmforgatókönyv-írást, meg egyáltalán: ő inicializált a filmkészítés világában. Ahogy sok más fiatal művész, én is rajta keresztül ismertem meg a folyamatot, melynek során egy-egy ötletből film lesz, és eljut a mozivászonig, vagy manapság inkább a képernyőig. Emillel együtt dolgozni páratlan tapasztalat, empátiájával és melankolikus, fanyar humorával könnyedén magával ragad – a munka során azonban végtelen konoksággal és fanatizmussal dolgozik, olyan elkötelezettséggel, melyet csak irigyelni és követni lehet.

Sosem szabad feladni az álmokat, de néha bölcsebb a valósággal szembenézni

– mondja Emil. Ez a kettősség, a józan tervezés és kemény munka mellett az örök álmodozás, lelkesedés, reménykedés az, mely lehetővé tette számára, hogy ilyen életművet kovácsoljon össze ‒ és ennyire erős hatással legyen másokra is.

Nosztalgiából előkerestem a szinte két évtizeddel ezelőtt közösen írt forgatókönyvünket. Én írtam a dialógusokat, ő az utasításokat. Ez utóbbiakból idéznék két rövid passzust. Önmagukért beszélnek egy emberről, akinek nemcsak szemgolyó, hanem ‒ érző ‒ kamera is van a szemüregében:

Esőcsepp hull lefelé, az ablak előtt, a kamera vele zuhan, miközben a csepp körül lebeg. A vízcsepp egy lány nyakára hull, végigcsúszik a nyakán, és mint a síugró, begyorsul a lány mellén, majd elrugaszkodik, végül landol egy pocsolyában. A víz szétrobban, a házak remegni kezdenek, majd kitörnek az ablakok, házak falai zuhannak az úttestre.

A kamera tovább süllyed, át a padlón, és a plafonról lelógó csillár zsinórját követve, egy villanykörtét cserélő kezet elhagyva egy világtalan asszonyt látunk, aki asztalokkal körülvéve plüssállatok testét tömi ki műanyag törmelékkel.

Orbán János Dénes