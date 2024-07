A 27 ÁGOTA® Tábor ereje: élményekkel egy szebb jövőért

A terápiás programok mellett izgalmas élményprogramokból épül fel a 10 nap, amelyet a fiatalok ÁGOTA Falván töltenek. A nagy hagyományokra visszatekintő Toldi bajnokság üzenete az, hogy minden gyermek, még a leggyengébb és legkisebb is a legerősebb tagja a közösségnek. A Veszprém vármegyei Tapolcáról érkezett 15 éves Bodó Adrián elmondta, hogy csodálatos élményeket élt át eddig.

A hangulat fantasztikus a táborban! Nagyon izgalmas a Toldi verseny is, elsőként egy vízzel teli vödröt tartottunk, ameddig csak tudtunk, majd kocsihúzásban is részt vehettünk. Szurkoltunk egymásnak, ami nagyon motiváló volt, itt tényleg erősnek érezheti magát mindenki

– mesélte Adrián.

A 27. ÁGOTA Szépe választás mottója a korábbi táborokéhoz hasonlóan így szólt: a szépség belülről fakad. Több százan nyertek önbizalmat a megelőző napok terápiás foglalkozásaiból ahhoz, hogy elinduljanak a versenyen. A tábor szervezői minden évben nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományőrző Roma estre, ahol a fiatalok megismerkedhetnek a roma kultúra gyökereivel és színes világával. A zenés, táncos programon a roma gyermekek felfedezhetik identitásuk értékeit. A tábor utolsó előtti napján rendezik meg idén is a rendkívül népszerű Ki mit tud? döntőt, amelynek célja az, hogy a táborozók egyénileg és csoportosan is megmutathassák tehetségüket akár zenében, énekben, táncban, szavalásban. A program alkalmat ad arra, hogy a fiatalok önbizalma erősödjön és őszintén örülhessenek társuk sikerének is. A 27. ÁGOTA® Tábor célja olyan mintát adni a gyermekeknek, amelyben megtapasztalhatják, hogy az érdemeiktől és a környezet sokszor megbélyegző hozzáállásától függetlenül valamennyien feltétlenül elfogadható és értékes emberek, akik hazatalálhatnak ebbe a társadalomba.