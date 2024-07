Miért nem adómentes a gyakorlatban a borravaló?

Ahogyan arról az Origo már beszámolt, a kormányfő pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta: az ellene elkövetett merénylet előtt két nappal tárgyalt Donald Trumppal többek között gazdasági kérdésekről is, és volt néhány olyan pontja a programjának, amit „örömest” hozna át Magyarországra már a következő évben.

Itt, Magyarországon sem látom annak szükségét, hogy a borravalót adóztatni kellene

- mondta a miniszterelnök. Hozzátette: folyamatosan kapnak gondolatokat Donald Trump gazdasági programjából, ilyen a "ne legyen adó a borravalón című javaslat" is, de ezen kívül más is lesz még, és erről elég alaposan beszéltek is Trumppal.

NGM: ezért nem adómentes a borravaló

A Nemzetgazdasági Minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint

a technikai problémák, illetve a jogszabályi környezet ma akadályozza azt, hogy a borravaló a gyakorlatban is adómentessé váljon.

Hozzátették: ha ez megvalósulna, az érdemi segítséget jelentene a magyar gazdaság húzóágazatát jelentő turizmusnak és vendéglátásnak, amely a GDP mintegy 10 százalékát biztosítja és közvetlen vagy közvetett módon 400 ezer embernek biztosít megélhetést.

Felmérték, hogyan adnak borravalót a magyarok (illusztráció)

Fotó: Kathleen Finlay / AFP/Image Source

AZ NGM szerint az adómentes borravaló gyakorlati megvalósulásának jelenleg két alapvető akadálya van.

Egyrészt fennáll egy technikai akadály, ugyanis a bankkártyás fizetés esetén a leolvasó banki terminál (POS terminál) nem képes a borravalót szétválasztani a számla egyéb összegétől és külön gyűjteni a foglalkoztatottak számára.

Másrészt fennáll egy adószabályozási akadály is, hiszen amennyiben a beérkezett borravalóról utólag a munkáltató rendelkezik és az alkalmazottak között szétosztja, úgy az nem adómentes, hanem a béreket terhelő szabályok szerint adó- és járulékköteles.