Ámokfutó miatt súlyosan megsérült egy másfél éves gyerek Budapesten

A rendőrök július 11-én, délután akartak igazoltatni egy Suzukist a M0-son Gyál közelében, azonban az autós nem állt meg. A rendőröket kikerülve tovább hajtott a Nagykőrösi út felé.

Forrás: Police.hu

Az ámokfutót tovább üldözték a rendőrök, aki a XIX. kerületben, a Nagykőrösi út és a Hofherr Albert utca kereszteződésében frontálisan ütközött egy Škodával.

A balesetet okozó férfi, a vele utazó nő és egy másfél éves gyerek súlyosan megsérültek a balesetben. A kocsiban nem volt gyerekülés.

A Škodában egy férfi és egy nő utazott, ők nem sérültek meg a balesetben. A Suzuki a karambol előtt másik három autóval is összeütközött. A sérülteket a mentők kórházba vitték.

Fotó: Police.hu

Mint kiderült, a férfinak nem volt jogosítványa, az autónak pedig nem volt forgalmi engedélye.

A 21 éves K. Márió ellen közúti baleset gondatlan okozása miatt eljárást indítottak a rendőrök.

Ahogy korábban megírtuk, egy bedrogozott férfi III. kerületben lépett oda egy taxis nőhöz, majd hirtelen beszállt az autójába és elhajtott. A lopott taxival felhajtott az Árpád hídra, szemben a forgalommal. Már a felhajtón nekiment egy autónak, azonban ekkor még tovább tudott hajtani. A férfi nem állt meg, nagy sebességgel hajtott a hídon, szembe a forgalommal. Nagyjából a híd közepén összeütközött két autóval, egy Suzukival és egy másik taxival. A balesetben három ember meghalt, köztük a bedrogozott férfi. A vétlen taxist sokáig az intenzív osztályon kezelték, a három utasát is a mentők vitték kórházba. Az egészségi állapota miatt valószínűleg jó ideig nem fog kocsiba ülni, de a megélhetését is jelentő autója összetört. A taxisok egy gyűjtést indítottak neki, valamint annak a nőnek is, akinek a taxiját ellopta az ámokfutó. A balesetben a drogos sofőrőn kívül egy fiatal pár halt meg.

Májusban két gyerek sérült meg életveszélyesen egy balesetben Ceglédnél. Mindkettejüjket és az apjukat is mentőhelikopterrel vitték kórházba.