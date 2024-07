Augusztus elsején két híres énekesnő, Izo FitzRoy és Anastacia indítja a háromnapos Paloznaki Jazzpikniket. Ez a butikfesztivál már nemzetközi hírnévre tett szert, és idén tizenkettedik alkalommal rendezik meg. Azok, akik kiváló zenei élményekre, kulináris élvezetekre és generációkon átívelő programokra vágynak, ismét megtalálják helyüket a Balaton legnevesebb fesztiválján augusztus első hétvégéjén.

Zenei programok a három nap alatt

A fesztivál nulladik napján,csütörtökön Andrew J nyitja meg a Mol Nagyon Balaton Nagyszínpadot. Őt követi Izo FitzRoy, akinek blues-soul-gospel dallamait a magyar közönség is hamar megszerette. Szintén csütörtökön a különleges hangú Anastacia is fellép a fesztiválon.

Az első estét Andrew J és Dan von Schulz DJ páros zárja majd.

Pénteken Jazzkovács László, a Jazzy Rádió alapítója nyitja a nagyszínpad programját. Aznap fellép a Belau, amely Kedves Péter és Buzás Krisztián duója, zenéjük az elvágyódás és a remény hangulatát hozza el modern elektronikus alapokkal. Az este folyamán a The Brand New Heavies, az acid jazz és a funky úttörője, tér vissza Paloznakra, majd Tony Hadley, a Spandau Ballet volt énekese idézi fel a zenekar slágereit, és végül a Kraak & Smaak zárja az estét.

Szombaton a fesztivál utolsó napját három funkdíva, a DrGEB & NoSha indítja, majd a holland Son Mieux lép majd színpadra. Ezt követően a Morcheeba ad koncertet és a 12. Paloznaki Jazzpikniket az MF Robots zárja, akik a soul, az R&B, a funk és a pop stílusait ötvözik energikus, új hangzású zenéjükben.

A szervezők ismét várják Paloznakra a magyar jazzélet legizgalmasabb előadóit, hogy a nemzetközi fellépők mellett a hazai jazz élvonala is jelen legyen.

Idén többek között a The Qualitons és a New Fossils is fellép. A Pénzes Máté és a Zseb, azaz a Blahalouisianából és a Black Circle Orchestrából ismert billentyűs formációja az 51 éves LGT-album, a Bummm! előtt tiszteleg. A jazzpiknik mindig is kiemelt figyelmet fordított a tehetséggondozásra, így az idei fesztivál is számos fiatal előadónak biztosít fellépési lehetőséget - írja a Mandiner.

A fiatal közönség számára bevezetik a „kisfelnőtt” jegyet, amely kedvezményes belépést biztosít a 14 és 23 év közötti fiataloknak.

Az alapító-főszervező, Valde Orsolya interjúban beszélt a kulisszatitkokról:

Korábban arról is írtunk, hogy Tusványoson folytatódik a Hangzó Helikon fesztiválsorozat.