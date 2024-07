Átlépték az ötmilliárdos határt a HVG kiadójának bevételei

A Heti Világgazdaság Kiadói Zrt. értékesítési bevételei 2023-ban átlépték az 5 milliárd forintot miután majdhogy nem fél milliárd forinttal nőttek a bevételek.

Az adózott eredmény körülbelül felére csökkent, de így is 223 millió forintot tett ki. A cég kiadásai között leginkább a személyi jellegű ráfordítások nőttek. Az ezen a soron feltüntetett 1,9 milliárd forint ötödével haladta meg a 2022-es értéket, melyben a béremelések mellett a foglalkoztatottak számának bővülése is közrejátszott – immár 183-an dolgoztak a HVG-nél a korábbi 174 helyett - írja a Magyar Nemzet.

A lap arról ír, hogy nem lehet tudni, hogy Szauer Péter mekkora osztalékot tervez kivenni, de az egyik kiegészítő mellékletből kiderül, hogy 2022-ben és 2023-ban együttesen félmilliárdot tett ki az egyedüli részvényes számára kifizetett osztalék.

Szauer fia korábban a Momentum pénzügyi igazgatója volt, mára pedig apját követően immár ő a HVG vezérigazgatója - írja Magyar Nemzet.

A lap szerint érdemes megjegyezni, hogyan írnak a lap szerzői a magyar emberekről.

Feltétlen híveid öreg, félrevezetett, buta emberek

– így vélekedett a lap munkatársa, Tóta W. Árpád egy tavalyi írásában jobboldali szavazókról. 2022 szeptemberben pedig egy külföldről finanszírozott rendezvényen Márki-Zay Péter egyetértőleg idézte Tóta W.-t, aki a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje szerint arról beszélt, hogy

gyűlölet és összefogás kell.

Tóta W., a magyarságot is sértegető HVG-s publicista új projektbe is kezdett az elmúlt évben, gyermekek politikai propagandával való érzékenyítésének céljával.

A lap indulásához külföldről kapott támgatást a Korányi- és Soros-féle Action for Democracyn keresztül. Érdemes megjegyezni, hogy ez a szervezet volt az, amely milliárdokkal támogatta a dollárbaloldal bukással végződő 2022-es kampányát.

Tóta W. Árpád

A lap cikke szerint Magyar Péter megjelenésével a HVG is a baloldali figura mögé sorakozott fel. A szerkesztőségen belül is feszültségeket szült az, ahogyan beszámoltak Magyar Péterről. A viták jelentős személyi változásokhoz vezettek a lapnál. A HVG a Magyar Péter agresszív őrjöngéséről szóló rendőri jelentést is kozmetikázni próbálta.