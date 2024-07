Az egész országot megrázta a kisfiút felrúgó karateedző-csoportkísérő, Agócs Tibor kegyetlensége

Egy jogász a Magyar Nemzetnek elmondta, az eset több mint garázdaság, a kiskorú gyerek testi fejlődése is veszélybe került. Ez befolyásolhatja majd a büntetést.

Megszólalt a férfi is

Amit tettem, minden szempontból elfogadhatatlan, szembe megy mindazzal amit az elmúlt 35 évben képviseltem, tanítottam és életemmel megjelenítettem. Ez nem hiba, hanem létrontás

– mentegette magát közleményben a férfi, majd hozzáfűzi, mindent elkövet, hogy az igazságszolgáltatás munkáját támogassa, és csak reméli, hogy nem okozott lelki sérülést a kisfiúnak, akitől a helyszínen bocsánatot kért.

Agócs Tibor, a Yakuzák SE elnöke és szakmai vezetője. Bár a közösségi médiában közzétett bejegyzést azóta eltávolították, a Szoljon készített róla egy képernyőfotót.

A különféle szervezetekből és az egyesületből lemondok minden tisztségemről és pozíciókról, hiszen méltatlanná váltam azok betöltésére

– közölte, majd kérte, hogy a méltatlan támadásoktól kíméljék meg a családját és kollégáit. Közölte azt is, hogy a sajtónak nem akar nyilatkozni.

Aztán törölték az Y Média oldalát a Facebookról.

A bántalmazott gyermek édesanyja szerint azonban nem igaz, hogy a férfi bocsánatot kért a fiától, sírva beszélt erről a Tényeknek.

Tanítványokat is molesztálhatott

A Tények riportjából az is kiderült, hogy az edző több korábbi tanítványát is megverte, sőt többet szexuálisan is molesztálhatott. Erről áldozatai beszéltek a hírműsornak.

Végigfutott az agyamon az a testi, lelki és mentális és érzelmi terror, amit ez az ember rajtam, rajtunk, több emberen végigvitt

- mondta el egy, a Tényeknek nyilatkozó korábbi tanítvány.